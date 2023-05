Ce soir le Real Madrid et Manchester City s’affrontent pour une place en finale de Ligue des Champions. Retour sur les derniers face-à-face.

Real Madrid-Manchester City : Un bilan équilibré

Pour une place en finale de Ligue des Champions, Manchester City et le Real Madrid s’affrontent ce soir à 21h sur la pelouse de l'Ethiad Stadium. Grand favori de la compétition avec ses 14 trophées glanés, le Real Madrid tentera de rallier pour la seconde année consécutive cette finale. De l'autre côté, Manchester City n'est toujours pas parvenu à toucher la coupe aux grandes oreilles malgré une finale perdu contre son voisin de Londres, Chelsea. Deux palmarès bien différents sur la scène européenne qui nous offrent, depuis la première confrontation en 2012, des matchs serrés au scénario fou.

Avec neuf rencontres disputées sur les onze dernières années, le bilan qui lie les deux équipes est parfaitement équilibrée avec trois victoires de chaque côté ainsi que trois matchs nuls. La confrontation la plus marquante entre les deux équipes et aussi celle la plus récente que la Ligue des Champions ait pu nous donner. Au même stade de la compétition l'an passé, le Real Madrid s'est qualifié au bout du suspense après prolongation dans un match épique. En perdant le match aller sur la pelouse de Manchester City (4-3), le Real Madrid était condamné à l'exploit devant son public, et c'est après une égalisation au bout du temps réglementaire dans la double confrontation que les Madrilènes ont pu faire tomber les Citizens pour retrouver la finale.

Capitaine du Real Madrid,Karim Benzema est aujourd’hui le joueur le plus décisif des neuf confrontations avec 6 buts inscrits, devançant Kevin De Bruyne, Rodrygo ou encore Gabriel Jesus avec 3 buts chacun.

Qui rejoindra l'Inter Milan à Istanbul ?

Aucune équipe n'est aujourd’hui plus proche qu'une autre pour rejoindre l'Inter Milan, tombeur de l'AC Milan, à Istanbul le 10 juin prochain pour tenter de soulever la Ligue des Champions. Revanche de l’année passée, la rencontre aller s’était soldée par un nul 1-1 qui avait laissé les observateurs de football sur leurs faims tant l'attente d'une rencontre spectaculaire était forte. Pour autant, le duel tactique entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti s'annonce à nouveau alléchant avec deux formations qui ne devraient pas être changées par rapport au match aller.

Porté par son public et ses stars Erling Haaland et Kevin De Bruyne, Manchester City tentera de faire chuter le roi de la compétition. Tandis que les hommes de Carlo Ancelotti voudront jouer les trouble-fêtes et sauver leur saison en s'offrant une nouvelle finale de Ligue des Champions.