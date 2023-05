Un temps annoncé partant, le technicien Carlo Ancelotti devrait bien rester au Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un séisme.

Mercato Real Madrid : Carlo Ancelotti devrait bien rester

Le Brésil en fait sa priorité depuis quelques mois, mais Carlo Ancelotti devrait bien rester l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, à en croire les informations de L'Équipe. En fin de contrat avec le club de la capitale espagnole en 2024, l'entraîneur italien a l'opportunité de signer 4 ans avec la Seleção. Mais il préfère rester au Real Madrid, comme il l'avait indiqué il y a quelques semaines : "S'il n'y avait que moi, je resterais ici toute la vie."

La question ne dépend cependant pas de lui mais surtout de Florentino Pérez, le président du Real. Ancelotti était fragilisé par le retard des Madrilènes sur le FC Barcelone en championnat, mais la tendance s'est inversée. Le quotidien rapporte que seule une humiliation face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions pourrait coûter la tête de Carlo Ancelotti.

Un bilan très positif

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real en 2014, Carlo Ancelotti a remporté une nouvelle fois la C1 la saison passée, et est toujours en course pour l'obtenir cette année. Celui-ci a gagné tous les trophées possibles en club depuis son retour en 2021. L'ancien milieu de terrain fait aussi l'unanimité au sein du vestiaire, et est soutenu par ses joueurs sur et en dehors du terrain.

La culture de l'instant et le devoir de gagner sont obligatoires au Real Madrid, mais Ancelotti devrait pouvoir tenir son poste la saison prochaine. Les dirigeants madrilènes sont satisfaits des résultats du Real ces dernières semaines et ne voient pas forcément d'entraîneurs qui obtiendraient de meilleurs résulats que Carlo Ancelotti sur le marché en ce moment.