Alors qu’il est annoncé sur le départ de l’OL, après Aulas, Laurent Blanc a évoqué le mercato, qu'il qualifie d'étape très importante de la saison.

Mercato OL : Laurent Blanc a le soutien de John Textor

Laurent Blanc sera-t-il l’entraîneur de l’OL la saison prochaine ? Aucune certitude pour l’heure, surtout que le PDG John Textor a annoncé des changements à tous les étages de l’organigramme de l'Olympique Lyonnais. Toutefois, le Cévenol a été conforté après le départ de Jean-Michel Aulas, du moins jusqu'à la fin de la saison. « Même si la saison est moyenne, ce n’est pas toujours la faute du coach. Je soutiens mon entraineur et je continuerai toujours de le soutenir », a déclaré le milliardaire américain, la semaine dernière.

Malgré tout, Laurent Blanc est toujours placé sur la liste des cadres, avec Bruno Cheyrou (patron du recrutement), dont John Textor souhaiterait se séparer. Nommé en cours de saison, le 9 octobre 2022, pour succéder à Peter Bosz, le technicien français est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Et il ne se pose pas de question sur son avenir à Lyon pour l’instant. Mieux, il se projette sur la saison prochaine.

Laurent Blanc, « la position du club doit être précise pour la construction du groupe »

Passé en conférence de presse ce mercredi, il s’est penché sur le mercato estival de l'OL. N’ayant par pris part au marché estival l'an passé, l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais veut s’impliquer dans celui de 2023. « Dans une équipe, on doit avoir un objectif commun […]. Le Mercato est une période très importante. C’est la construction d’un groupe », a-t-il précisé.

Avant d'ajouter : « La position d’un club doit être précise. On a des joueurs prêtés qui vont revenir. Il faudra traiter ce sujet-là également. C’est une grosse discussion. Il faut bien réfléchir et répondre à des questions fondamentales : où on veut aller et comment on veut y aller. » Laurent Blanc ne s’est pas avancé sur les noms ou les postes à renforcer à l’OL cet été, mais il a plutôt regretté le fait qu'un club comme Lyon ne puisse pas résister aux offres colossales des clubs anglais, pour ses meilleurs joueurs ou jeunes talents à fort potentiel.

« Dans le championnat de France, il est difficile de concurrencer. Si un grand club européen arrive sur un joueur, c’est délicat. Très peu de clubs peuvent se permettre de dire non. Sur le marché des transferts, il est difficile de résister aux clubs anglais par exemple. »