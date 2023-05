Depuis quelques jours, Marco Verratti est annoncé sur le départ. Arrivé en 2012, l'Italien pourrait quitter le PSG cet été. Quel impact son départ aurait-il ?

Marco Verratti est ouvert à un départ

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012 à seulement 19 ans, Marco Verratti a gravi les échelons au point de devenir un cadre du club de la capitale. L'Italien vit cependant une saison compliquée, marquée une nouvelle fois par des blessures et par des contre-performances dans les gros matchs cette saison.

Sa rupture avec le PSG est proche, certains supporters ont laissé entendre qu'ils ne voulaient plus de lui. D'après les informations de RMC Sport, l'ancien joueur de Pescara est ouvert à un départ, et Paris ne devrait pas le retenir. Son départ pourrait toutefois laisser un grand vide au PSG.

Le PSG pourrait perdre un vrai taulier

Souvent blessé ces dernières saisons, Marco Verratti reste le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais surtout le joueur le plus créatif dans l'entrejeu parisien. La faiblesse du milieu parisien s'est une nouvelle fois révélée cette saison dans les gros matchs, et les récentes recrues à ce poste n'ont pas donné satisfaction.

Fabian Ruiz et Carlos Soler n'ont apporté aucune plus-value, et Renato Sanchesa passé le plus clair de sa saison à l'infirmerie. Vitinha a connu un bon début de saison, avant de clairement baisser d'influence au cours de l'année. Quant à Warren Zaïre-Emery, il vient seulement d'avoir 17 ans et ne semble pas être une solution crédible à court terme.

En cas de départ de Marco Verratti, le PSG pourrait perdre son seul véritable taulier au milieu depuis les départs de Blaise Matuidi et Thiago Motta, que le club de Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais vraiment réussi à remplacer. Luis Campos devra réussir à frapper plusieurs gros coups cet été pour remplacer l'Italien et améliorer la qualité globale du milieu de terrain parisien.