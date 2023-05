En quête d’un avant-centre pour laisser plus de liberté à Alexis Sanchez dans le jeu, Pablo Longoria tient peut-être son grand numéro 9 tant attendu à l’OM.

Meilleur buteur du championnat ukrainien, avec notamment 28 réalisations, dont trois triplés, et 8 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, Artem Dovbyk a été placé dans le collimateur de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Ce que le principal concerné confirme.

Mercato OM : Artem Dovbyk espère un accord pour rejoindre Marseille

Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2023, l’attaquant du Dnipro-1 pourrait ainsi rejoindre son compatriote Ruslan Malinovskyi sur la Canebière lors du prochain mercato estival. L’attaquant de 25 ans affiche une forme sensationnelle et ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs plus ambitieux, dont l’OM, qui est en lice pour une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Interrogé par un média local, Artem Dovbyk a reconnu des discussions avec Pablo Longoria depuis plusieurs mois et espère parvenir à un accord pour rejoindre le Championnat français dès cet été.

En effet, dans une interview accordée au quotidien Megogo, l’international ukrainien a avoué : « il y avait déjà des discussions il y a six mois, mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Signer à l’OM ? Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des Champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord. »

Toutefois, si Pablo Longoria veut avoir Dovbyk dans l’effectif d’Igor Tudor dès cet été, le président marseillais devra mettre la main à la poche puisque le club ukrainien réclamerait 11 millions d’euros pour son joueur. Mais l’Olympique de Marseille peut également conclure un accord avec le buteur du Dnipro-1 et patienter pour le récupérer gratuitement lors du mercato hivernal, à la fin de son engagement avec son club. Reste donc à savoir ce que vont décider les dirigeants olympiens dans ce dossier prioritaire.