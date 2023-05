Artem Dovbyk, un attaquant ukrainien talentueux, a attiré l'attention de l'OM pour le mercato estival. Avec sa présence imposante sur le terrain et son instinct de buteur, Dovbyk est considéré comme l'un des futurs patrons de l'attaque en sélection d'Ukraine. Dans cet article, nous explorerons le parcours de Dovbyk, ses réalisations et ce qu'il pourrait apporter à l'OM s'il rejoint le club.

Mercato : Artem Dovbyk, cette belle option pour renforcer l'OM

Né le 21 juin 1997 à Tcherkassy (Ukraine), Artem Dovbyk a commencé sa carrière de footballeur dans sa ville natale au club de Cherkaskyi Dnipro. Il a ensuite rejoint l'équipe première de ce club en 2014, où il a rapidement attiré l'attention grâce à ses performances impressionnantes. Le buteur aujourd'hui âgé de 25 ans avait inscrit 7 buts en 20 matchs lors de la saison 2014-2015, ce qui a attiré l'attention du FK Dnipro qu'il rejoindra libre.

Le moment le plus mémorable de la carrière de Dovbyk jusqu'à présent a eu lieu lors de l'Euro 2020. En quarts de finale contre la Suède, il est entré en tant que remplaçant et a marqué un but crucial à la dernière minute des prolongations, qualifiant ainsi l'Ukraine pour les demi-finales. Son but a suscité l'admiration de nombreux amateurs de football et a attiré l'attention des clubs étrangers. Son prêt au FC Zaria Balti terminé, il a été transféré au FC Midtjylland pour 500 000 euros.

Dovbyk est un attaquant puissant, mesurant 1,89 mètre. Il est connu pour son jeu aérien impressionnant et sa capacité à marquer des buts cruciaux. Son physique imposant lui permet de gagner les duels aériens et de créer des problèmes aux défenses adverses. Il possède également une bonne technique et une vision du jeu solide, ce qui lui permet de contribuer à la construction des actions en plus de marquer des buts. Pour preuve, au SK Dnipro où il évolue présentement, il a déjà inscrit 41 buts en 71 matchs, des statistiques qui rappellent ceux d'un certain Alexis Sanchez, auteur de 18 buts en 41 matchs à l'OM.

L'Olympique de Marseille est à la recherche de renforts offensifs pour la saison à venir, et Dovbyk (libre de tout contrat le 31 décembre prochain) a été identifié comme l'une des cibles potentielles. Son profil de joueur correspond aux besoins du club, qui cherche un attaquant physique et efficace devant le but. Avec ses performances remarquables à la fois en club et en équipe nationale, Dovbyk peut être un complément ou le bon remplaçant d'Alexis Sanchez. Même s'il est estimé à 11 millions d'euros par ses dirigeants, le club phocéen peut profiter de la fin prochaine de son contrat pour se l'offrir à moindres frais. Pablo Longoria, qui sait y faire, sait quel levier activer et à quel moment pour devancer la concurrence.