Préféré à Leonardo Balerdi depuis plusieurs semaines, le cas Chancel Mbemba interroge à Marseille. Découvrez les raisons de cette mise à l'écart.

Chancel Mbemba jugé moins en forme par le staff

Il était le véritable patron de la défense marseille durant les deux tiers de la saison. Recruté gratuitement l'été dernier par Pablo Longoria, Chancel Mbemba n'a pas mis longtemps à s'adapter au contexte marseillais ainsi qu'à la Ligue 1, faisant rapidement partie des meilleurs défenseurs du championnat.

Mais depuis le retour de la dernière trêve internationale, le défenseur congolais n'a plus le même temps de jeu, et cela interpelle à Marseille. Sur les six derniers matches de l'OM, le joueur de 28 ans a été titularisé qu'à trois reprises par Igor Tudor, et c'est Leonardo Balerdi qui a pris sa place dans la défense olympienne.

D'après les informations de L'Équipe, cette baisse de temps de jeu s'expliquerait par le fait que Chancel Mbemba serait plus emprunté physiquement, et moins dominant dans les duels, selon le staff. Le quotidien sportif indique également que la gestion du défenseur congolais a surpris de nombreux joueurs au sein du vestiaire phocéen. Toutefois, Igor Tudor et son équipe envisage de redonner une chance à l'ancien joueur de Porto.

Lille-OM : Chancel Mbemba devrait être titulaire

Toujours selon L'Équipe, Igor Tudor devrait réintégrer le défenseur congolais au onze de départ marseillais à l'occasion du déplacement à Lille, samedi soir au stade Pierre Mauroy, qui sera d'une importance capitale pour l'OM dans la course à la deuxième place. Pour rappel, les Olympiens possèdent deux points de retard sur le RC Lens, et pourraient mettre une énorme pression sur les épaules des Sang et Or en cas de victoire sur la pelouse du LOSC.

À trois journées de la fin du championnat, chaque match sonne comme une finale, et la deuxième place est presque vitale pour l'OM et Pablo Longoria. De plus, avec la défaite de la Juventus jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa face à Séville (2-1), il sera quasiment obligatoire de passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions en cas de 3e place, chose que les Marseillais veulent à tout prix éviter.