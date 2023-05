Prêté à Puy Foot, Maxence Rivera devrait revenir à l’ASSE cet été, comme le souhaite le club. Mais la décision de l'attaquant sera déterminante.

Mercato ASSE : Le retour de Maxence Rivera à Saint-Etienne attendu

Le retour de Maxence Rivera à l’ASSE, après son prêt à Puy Foot 43 Auvergne, a été évoqué par Laurent Batlles en conférence de presse. Selon l’entraîneur du club stéphanois, le retour du jeune ailier est programmé, car il était en Auvergne pour une seule saison. Ce dernier a même été supervisé plusieurs fois avec le club évoluant en National.

Et Loïc Perrin, coordinateur sportif, est satisfait du passage de Maxence Rivera au sein du club partenaire de l’AS Saint-Etienne où il a pu engranger du temps de jeu et s’aguerrir. « On a été le voir jouer avec Loïc (Perrin). On le suit, on l’a appelé plusieurs fois aussi. Il va revenir, il a un contrat », a confirmé Laurent Batlles face aux médias, avant le match contre Quevilly Rouen, samedi.

L'AS Saint-Etienne suspendu à la décision de l'attaquant

Alors qu’il ne lui reste qu’une seule année de contrat à l’ASSE, l'attaquant de 21 ans pourrait voir son avenir autrement et contrarier ainsi le plan de son club formateur. L’entraîneur des Verts en est conscient. « Après, c'est à lui et au club de voir ce qu’ils veulent faire. Quand on a tutoyé le fait d'être titulaire régulièrement, il peut être amené à ne pas vouloir rester. Il a fait partie intégrante de cette équipe du Puy. On verra ce qu'il se passera », a-t-il expliqué.

En plus du dossier Maxence Rivera, la direction de l'ASSE va devoir gérer d'autres dossiers en interne, concernant les jeunes joueurs issus de l'Académie des Verts. Il y a notamment le cas Abdoulaye Bakayoko (défenseur central, 20 ans), prêté aussi à Puy Foot cet hiver, mais qui a été renvoyé en avril dernier, en raison de son écart de conduite.