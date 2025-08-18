Mercato: Après Giroud, Pavard proche du LOSC ? Le prix tombe

Après Olivier Giroud, le LOSC continue d’explorer la filière menant aux Champions du Monde 2018. Dans le viseur d’Olivier Létang, président des Dogues, Benjamin Pavard. Poussé vers la sortie à l’Inter Milan, le défenseur français pourrait revenir au Domaine de Luchin cet été, mais il faudra mettre la main à la poche.

Mercato LOSC : Benjamin Pavard prêt à rejoindre Giroud ?

Quelques semaines après avoir enregistré la signature d’Olivier Giroud en provenance de Los Angeles FC, le LOSC Lille songerait également à profiter d’une belle « opportunité de marché » en cherchant à attirer Benjamin Pavard. Selon des sources proches du dossier, Olivier Létang et les dirigeants lillois se seraient rapprochés de l’entourage du joueur de 29 ans pour évoquer un retour dans son club formateur avant le 1er septembre et la fermeture du mercato estival.

Lisez aussi : Mercato LOSC : Benjamin Pavard, le gros coup mercato de Lille ?

À voir

Mercato PSG : Lucas Chevalier a validé sa visite médicale

Rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs à l’Inter Milan, Pavard pourrait se laisser convaincre par une place de titulaire en Ligue 1 à un an de la Coupe du Monde. Surtout que l’Inter Milan ne sera pas contre son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Benjamin Pavard disponible pour 18 à 20M€

Qualifié pour la Ligue Europa, le LOSC Lille souhaite renforcer davantage l’effectif de Bruno Genesio et viserait désormais Benjamin Pavard, qui pourrait être le deuxième gros coup de cet été après Olivier Giroud. Cependant, la concurrence va être rude avec NEOM SC, Galatasaray et le FC Barcelone.

D’après les informations du quotidien Sport, le défenseur de l’Inter Milan aurait été proposé au Barça, qui ne ferme pas forcément la porte, d’autant que le coach des Blaugranas, Hansi Flick, connaît parfaitement le natif de Maubeuge pour l’avoir dirigé au Bayern Munich.

Le technicien allemand apprécierait particulièrement l’international français et aimerait bien le voir renforcer son secteur défensif. Toutefois, avant de passer à l’action dans ce dossier, les dirigeants barcelonais doivent d’abord dégraisser en se séparant de Wojciech Szczesny et Roony Bardghji.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos boucle un coup de maître à 15M€ !

Lisez aussi : Équipe de France : Didier Deschamps met en garde Benjamin Pavard

De son côté, l’Inter attendrait un montant compris entre 18 et 20 millions d’euros pour laisser partir Benjamin Pavard, à en croire les dernières indiscrétions de La Gazzetta Dello Sport. Affaire à suivre…