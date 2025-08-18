INFO Mercato : Après Rowe, un autre départ en cours à l’OM

La direction de l’OM n’exclut pas un départ de Jonathan Rowe en cette fin de mercato. Mais une autre vente en attaque se précise : celle de Neal Maupay. Le LOSC a déjà entamé les premières manœuvres.

Mercato : L’OM devrait se séparer de Jonathan Rowe et Neal Maupay

Même si tous les championnats ont repris cette semaine, certaines équipes manœuvrent encore sur le mercato. C’est le cas de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens s’emploient à présent à se séparer de plusieurs joueurs afin de rééquilibrer leurs finances. Jonathan Rowe semble d’ailleurs être le joueur idéal pour y parvenir.

Une vente de l’Anglais, à 20 millions d’euros, permettrait à l’OM de financer l’arrivée du Lillois Edon Zhegrova. En plus de Jonathan Rowe, un autre attaquant est lui-aussi proche de quitter Marseille. Il est question de Neal Maupay. RMC Sport assure que l’attaquant franco-argentin a « de grandes chances » de s’en aller dans les semaines à venir.

Le LOSC se renseigne sur sa situation à Marseille

Il faut dire que Neal Maupay a perdu son statut de titulaire depuis l’arrivée d’Amine Gouiri à l’OM. Le come-back d’Aubameyang n’a pas aussi joué en sa faveur. L’ancien attaquant d’Everton ne rentre même plus dans les plans de l’OM. La preuve, il était absent du groupe lors de la défaite à Rennes (1-0) dimanche dernier.

🚨Lille est fortement intéressé par Neal Maupay 🇫🇷 !!



Le club nordiste apprécie le joueur, son profil et son caractère. Nice et l'Udinese sont également sur lui.#TeamOM #MercatOM (@RMCsport) pic.twitter.com/9wH0e9zoKi — ActuOlympien (@ActuOlympien) August 18, 2025

Le joueur de 29 ans a perdu visiblement la confiance de Roberto De Zerbi et se dirige vers un départ inéluctable. Surtout que les prétendants ne manquent pas pour l’accueillir. Le quotidien sportif indique le LOSC s’est récemment renseigné sur la situation de Neal Maupay à l’OM. Le club nordiste apprécierait fortement son profil et son caractère.

L’OGC Nice et l’Udinese seraient aussi sur ses traces. L’OM pourrait donc réaliser deux ventes en attaque en cette fin de mercato estival.