OM : La crise s’aggrave, Adrien Rabiot et Rowe punis !

Le vestiaire de l’OM est en ébullition. La direction marseillaise aurait décidé de sanctionner Adrien Rabiot et Jonathan Rowe pour leur accrochage à l’issue de la défaite à Rennes.

OM : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe temporairement exclus du groupe

Cela ressemble à un début de crise à l’Olympique de Marseille. La défaite à rennais vendredi (1-0) a en effet laissé des traces dans le vestiaire. L’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, à la fin du match, continue de faire parler. D’ailleurs, ce violent accrochage entre les deux hommes ne sera pas sans conséquences.

RMC Sport rapporte que la direction de l’OM a décidé de sanctionner Jonathan Rowe et Adrien Rabiot pour avoir perturbé la cohésion de l’équipe en ce début de saison. Les deux hommes seront ainsi exclus « temporairement » du groupe professionnel. Cette sanction devrait les empêcher de prendre part à l’entraînement de ce lundi soir.

Au-delà de cette mise à l’écart, une autre punition est envisagée. Le milieu de terrain français et l’ailier anglais seront certainement contraints de faire un don à la fondation OM. Cette décision disciplinaire vise à apaiser les tensions et à rappeler les règles de conduite au sein du club phocéen. Elle pourrait aussi avoir des répercussions sur la fin du mercato de Jonathan Rowe. Celui-ci est devenu une priorité pour l’AS Rome.