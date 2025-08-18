Mercato PSG: Donnarumma prêt à snober Man City pour United ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma anime cette fin de mercato estival du côté du PSG. Pressenti à Manchester City, le gardien de but italien pourrait bien avoir une ouverture à Manchester United. Explications.

Mercato PSG : Accord entre Donnarumma et Man City

Poussé vers la sortie par Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a déjà annoncé son départ du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. À un an de la fin de son contrat, le portier de 26 ans cherche un nouveau point de chute et son nom est régulièrement cité à Manchester City ces dernières semaines.

D’après diverses sources, l’ancien joueur de l’AC Milan se serait déjà mis d’abord sur les termes d’un contrat longue durée avec les Citizens avec un énorme salaire. Le média espagnol Fichajes rapporte même que les Citizens seraient prêts à mettre entre 30 et 40 millions d’euros sur la table des négociations pour convaincre le Paris SG de céder Gianluigi Donnarumma.

De son côté, le journaliste Ciro Venerato assure qu’en « ce qui concerne le montant du transfert, il faut voir si City parviendra à dépenser moins que les 35 millions annoncés. En revanche, pour le salaire, c’est bon. C’était l’une des raisons de la rupture avec le PSG. »

La presse britannique du jour rapporte que Manchester City attend de boucler la vente d’Ederson à Galatasaray pour accélérer les discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour le transfert de Donnarumma. En attendant, des voix s’élèvent pour conseiller une tout autre destination anglaise au numéro 1 des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Wayne Rooney voit Donnarumma à Man United

Battu ce week-end par Arsenal sans André Onana, non convoqué par Ruben Amorim, mais avec un Altay Bayindir loin d’être irréprochable sur le but des Gunners, Manchester United gagnerait à se positionner pour recruter Gianluigi Donnarumma à deux semaines de la fin du mercato estival. Wayne Rooney, l’ancienne légende des Red Devils, conseille vivement aux pensionnaires d’Old Trafford de foncer sur le dernier rempart de la Nazionale.

« Donnarumma a 26 ans, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui », a confié Rooney dans le podcast de la BBC. L’ancien capitaine de Manchester United pense que les exigences économiques élevées du protégé de Enrique ne doivent pas faire reculer le board mancunien dans ce dossier.

« Je ne vois pas ça comme un risque. J’ai vu une statistique l’autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n’en a commis aucune », a ajouté Wayne Rooney. Reste maintenant à voir si l’Italien acceptera de snober Manchester City pour rejoindre les Red Devils.