Mercato : Zhegrova attendu à l’OM, l’annonce choc tombe

L’arrivée d’un renfort offensif à l’OM se précise. Le nom d’Edon Zhegrova, en fin de contrat au LOSC, est sur toutes les lèvres. Et les dernières informations sur ce dossier jouent en faveur de Marseille.

Mercato : L’OM ne lâche pas Edon Zhegrova

L’Olympique de Marseille connait un début de saison décevant. Le club phocéen s’est incliné dimanche dernier à Rennes (1-0) en ouverture de la première journée de Ligue 1. Ce revers n’empêche pas pour autant l’OM de travailler sur son mercato. Les Olympiens ont même fait d’Edon Zhegrova une cible privilégiée en attaque.

L’attaquant kosovar refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2026 à Lille. Cette posture favorise son départ dès cet été, quitte à voir le joueur de 26 ans s’en aller gratuitement l’année prochaine. Sa situation suscite d’ailleurs diverses commentaires chez les observateurs de Ligue 1.

Daniel Riolo annonce la fin de son aventure au LOSC

Daniel Riolo, intervenant dans l’émission After Foot sur RMC Sport, estime que la page est définitivement tournée entre Edon Zhegrova et le LOSC. Le consultant sportif exhorte ainsi le président lillois Olivier Létang à se séparer rapidement de son joueur. « Je ne sais pas s’il peut réellement en tirer 20 M€ ou même 15, mais l’histoire est terminée et il faut qu’il aille recruter ailleurs », a-t-il confié.

Si la fin de l’aventure de Zhegrova à Lille se précise, le doute persiste sur sa future destination. L’OM est bien placé pour boucler sa signature. Le joueur étant suit par le projet marseillais. Les Olympiens devront tout de même face à un redoutable concurrent. La Juventus s’est immiscée dans ce dossier.