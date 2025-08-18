Mercato ASSE : Une pépite repérée par les radars de Sainté

L’ASSE aurait activé la piste menant vers un défenseur évoluant dans le championnat suédois, alors que le club a recruté trois défenseurs dernièrement.

ASSE : 5 nouveaux défenseurs recrutés, en plus de Bernauer

L’ASSE a reconstitué sa défense pendant ce mercato d’été. Elle a levé l’option d’achat de Maxime Bernauer, à l’issue de son prêt entre janvier et juin 2025. Chico Lamba (défenseur central) est arrivé en renfort du FC Arouca au Portugal, contre 6 millions d’euros et Lassana Traoré (latéral gauche) est en provenance du Sénégal.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Excellente nouvelle concernant Lucas Stassin

À voir

OM-Paris FC : La LFP fait une exception au Vélodrome

Dans la semaine du début du championnat, la direction du club stéphanois a recruté trois nouveaux défenseurs, toujours à l’étranger. Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic ont été transférés de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie, alors que Joao Ferreira a débarqué de Watford, respectivement les 6,7 et 8 août. Le premier est un arrière latéral gauche, tandis que les deux derniers sont des latéraux droits.

Mercato : L’ASSE s’intéresse à Moutaz Neffati en Suède

Alors que l’équipe de l’AS Saint-Etienne dispose désormais de quatre arrières droits (en pus de Yvann Maçon), une nouvelle piste au même poste est révélée. Selon les informations de SportBladet, Kilmer Sports Ventures s’intéresse Moutaz Neffati, que le groupe canadien a certainement repéré grâce à son outil data.

Lisez aussi : ASSE : Un nouveau leader offensif révélé contre Rodez

Le défenseur de nationalité suisso-tunisienne évolue à l’IFK Norrköping dans l’élite en Suède. C’est un jeune joueur prometteur de 20 ans, formé dans le club depuis 2021 et prêté au KR Reykjavík en 2024. Il est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2026 et sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros par Transfermarkt.

Neffati, un défenseur prometteur pour le futur ?

Si l’ASSE passe à l’offensive pour recruter le néo-International Espoir Suédois, cela pourrait ouvrir la porte au départ de Dennis Appiah. Il est également possible que Moutaz Neffati soit recruté, puis laissé à la disposition de son club formateur, sous la forme d’un prêt jusqu’en 2026.

À voir

OM : La crise s’aggrave, Adrien Rabiot et Rowe punis !

La signature du joueur apparu sur les radars du groupe canadien s’inscrirait dans le projet de la relève chez les Verts. Dans tous les cas, il n’y a pas urgence à recruter un arrière latéral droit à Saint-Etienne en ce moment, surtout qu’Yvann Maçon n’est toujours pas parti.