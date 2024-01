À la recherche d’un nouvel arrière droit durant ce mercato hivernal, le PSG pourrait bien avoir une ouverture pour le défenseur de Galatasaray, Sacha Boey.

Mercato PSG : Le Bayern Munich abandonne la piste Sacha Boey

En quête d'un renfort défensif pour laisser partir Nordi Mukiele au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Sacha Boey. Outre la piste Diego Llorente (AS Rome), le conseiller football du PSG, Luis Campos, travaillerait en coulisses pour convaincre Galatasaray de laisser filer l’international espoir français, selon les informations du journaliste Saber Desfarges.

Désireux de pousser les portes de l’équipe de France de Didier Deschamps, le défenseur de 23 ans verrait en cet intérêt du Paris SG une occasion pour être davantage sous les radars du sélectionneur des Bleus. Sous contrat à Galatasaray jusqu’en juin 2025, Sacha Boey plaît également au Bayern Munich, mais les 22 millions d’euros réclamés par ses dirigeants auraient calmé les ardeurs du club allemand, d’après Sky Germany. Ce qui place le champion de France en titre en pôle position pour accueillir le natif de Montreuil d’ici la fin du mercato hivernal.

Sacha Boey, prochaine recrue du Paris SG ?

Actuellement à Galatasaray, où il prend une autre dimension, Sacha Boey possède un profil « apprécié » par le Paris Saint-Germain. Des clubs de Premier League, notamment Arsenal, seraient aussi sur les traces du jeune défenseur français. Natif de la région parisienne, le latéral droit formé au Stade Rennais a bien été influencé par le club local comme il l’avait confié dans Le Média Carré l’été passé.

« Quand tu viens de Paris, t’es obligé de supporter le PSG. Depuis tout petit, Pastore et tout ça me faisait kiffer », avait indiqué Boey. Avec le possible départ de Nordi Mukiele, Luis Campos négocierait avec son homologue de Galatasaray pour recruter le coéquipier de Mauro Icardi. Dans sa chronique pour Caught Offside, le journaliste anglais Jonathan Johnson rapporte que le joueur de Galatasaray pourrait bien débarquer à Paris avant le 31 janvier pour compenser le départ de Nordi Mukiele et l’absence d’Achraf Hakimi.