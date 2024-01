En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, Nordi Mukiele veut quitter le PSG pour rejoindre le Bayern Munich et son forcing est sur le point de porter ses fruits.

Mercato PSG : Nordi Mukiele vise toujours le Bayern Munich

En manque de temps de jeu depuis son retour de blessure, Nordi Mukiele ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Annoncé dans les plans de Thomas Tuchel au Bayern Munich, le défenseur polyvalent « est toujours déterminé à rejoindre » le club allemand « et est convaincu que le deal se fera dans les prochains jours », selon le journaliste Florian Plettenberg. Les négociations sont en cours entre les dirigeants des deux clubs et le PSG aurait informé l’international français qu’il pourrait obtenir un bon de sortie sous certaines conditions. Néanmoins, le temps presse, il n'y a pas encore de percée, et c'est pourquoi le Bayern est en pourparlers avec Newcastle concernant Kieran Trippier, rapporte le journaliste de Sky Sport Deutschland. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait sur le point de se décanter pour le joueur de Luis Enrique.

Le départ de Nordi Mukiele au Bayern Munich quasiment acté

Un an et demi après son arrivée en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 12 millions d’euros, Nordi Mukiele s’apprête à quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour retourner en Bundesliga. D’après l’Insider Milan Mrkvc, le PSG et le Bayern Munich se rapprocheraient d’un accord pour le prêt du défenseur de 26 ans. « Le départ de Nordi Mukiele vers le Bayern est quasiment acté. Les négociations se sont accélérées ces dernières heures. Sauf retournement de situation, le français rejoindra la Bavière », écrit-il sur Twitter. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le partenaire de Marquinhos s’apprête donc à vider ses casiers au Campus PSG pour rallier la Bavière. Déjà privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Milan Skriniar, tous blessés, et Achraf Hakimi, qui dispute la CAN avec le Maroc en Côte d’Ivoire, le Champion de France en titre pourrait perdre un autre défenseur avec Mukiele.