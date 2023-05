Alors que son avenir au PSG s’écrit désormais en pointillé, Christophe Galtier pourrait rapidement rebondir à Naples pour remplacer Luciano Spalletti.

Mercato PSG : Christophe Galtier en Serie A la saison prochaine ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon plusieurs sources proches de la direction du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sonderaient déjà d’autres entraîneurs en vue de la succession de Galtier. Dernièrement, Zinédine Zidane, José Mourinho et Thiago Motta ont été annoncés comme les trois finalistes pour le poste.

Et si Zidane ne semble pas particulièrement partant à l’idée de débarquer dans la capitale, José Mourinho serait intéressé par le projet parisien et la perspective d’offrir leur première Ligue des Champions aux Rouge et Bleu. Un an seulement après son arrivée en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait faire ses valises dès cet été. Qu’à cela ne tienne. En cas de départ de Paris, le technicien marseillais pourrait rapidement rebondir à Naples, où Luciano Spalletti veut mettre les voiles au terme de la saison.

Luciano Spalletti refuse de prolonger à Naples

Dans son édition de ce vendredi, le journal Il Mattino confirme que Christophe Galtier figure effectivement sur la liste des dirigeants du SSC Naples pour l’éventuelle succession de Luciano Spalletti. Après le Scudetto arraché de haute volée, les relations se seraient détériorées entre le président Aurelio De Laurentiis et son coach de 64 ans, à tel point que Naples serait en ce moment à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Une information confirmée par l’autre quotidien napolitain La Repubblica, qui assure que Spalletti a refusé de prolonger son bail, qui court jusqu’en juin 2024. Dans ces conditions, De Laurentiis songerait à Christophe Galtier pour la saison prochaine. Après le PSG, l’ancien coach de l’OGC Nice pourrait donc connaître sa première expérience à l’étranger dès cet été.