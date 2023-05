Alors que le Stade Rennais se déplace à Ajaccio dimanche, Bruno Genesio a annoncé la grave blessure de l'un de ses défenseurs.

Ajaccio-Stade Rennais : Rompre la mauvaise série à l'extérieur pour le SRFC

En déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio ce dimanche, le Stade Rennais joue une première finale dans la course à l'Europe. Vainqueurs de Troyes la semaine dernière au Roazhon Park (4-0), les Rouge et Noir sont dans l'obligation de confirmer avec une victoire afin de pouvoir profiter d'un éventuel faux pas de l'AS Monaco qui défiera l'OL ce vendredi soir, et également du LOSC, opposé à l'OM samedi soir.

Attention toutefois à ne pas sous-estimer cette équipe d'Ajaccio, qui compte bien se battre jusqu'à la fin de la saison, comme l'a rappelé Bruno Genesio en conférence de presse ce vendredi."Elle a des vrais principes de jeu, elle fournit des choses intéressantes, et les Corses sont des gens fiers, ils se battront jusqu’au bout. Il faudra tout mettre en œuvre pour aller chercher les trois points."

Un match qui ne sera donc pas si simple qu'il en a l'air, d'autant plus que le Stade Rennais ne cesse d'inquiéter lorsqu'il s'agit de jouer à l'extérieur. La dernière victoire du SRFC hors de ses bases remonte au 19 mars dernier, c'était sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (2-0). Interrogé sur le double visage de son équipe, le coach Rouge et Noir a livré un élement de réponse.

"On a du mal à se lâcher, on est plus fébriles dans les temps faibles, et faut qu'on fasse preuve de plus de maturité." Les joueurs le savent, la qualification européenne se jouera sur les matchs à l'extérieur, et ça commence donc dès dimanche en Corse. Pour cette rencontre, Bruno Genesio n'aura pas un groupe au complet, comme trop souvent cette saison.

Doué incertain, Meling forfait, Wooh touché au ligament latéral interne du genou

La malédiction se poursuit au Stade Rennais. Comme chaque semaine, Bruno Genesio a entamé sa conférence de presse en faisant un point sur son groupe. Pour le déplacement à Ajaccio, l'entraîneur du SRFC ne pourra toujours pas compter sur Birger Meling, encore trop juste. Désiré Doué et Xeka, dont une décision sera prise demain, sont tous les deux incertains.

Enfin, Christopher Wooh s'est blessé à l'entraînement jeudi, et est touché au genou. "Il sera indisponible jusqu’à la fin de la saison. Le ligament latéral interne est touché." Pour rappel, Martin Terrier, Adrien Truffert et Djed Spence sont également forfaits pour la fin de cet exercice.