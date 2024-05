Ex-Stade Rennais : Xeka rebondit au Qatar

Sans club depuis son départ du Stade Rennais FC (SRFC), le milieu de terrain portugais Xeka a signé libre au Qatar

SRFC : Xeka signe à Al-Sadd

Sans engagement depuis son départ du SRFC, Xeka a trouvé un nouveau club. Après plus d’un an sans jouer un match professionnel, l’ancien milieu de terrain de Lille et du Stade Rennais a signé dans le club d’Al-Sadd, au Qatar. Le Portugais a même déjà joué un premier match avec son club hier, en entrant pour la demi-finale de la Qatar Cup face à Al-Wakra.

Dans son communiqué officiel, le club d’Al-Sadd fait savoir que Xeka vient en remplacement de Guilherme Torres, milieu de terrain brésilien. Ce dernier s’est fracturé la cheville lors de son dernier match.

Difficile désert pour Xeka à son départ du Stade Rennais

Xeka sort d’une dernière année compliquée. Après la fin de son contrat à Lille, le Portugais s’était engagé avec le Stade Rennais à l’été 2022. Il avait disputé 8 rencontres de Ligue 1 chez les Rouge et Noir avant de connaître une blessure à la cheville qui l’avait tenu éloigné des terrains de football pendant tout le début de l’année 2023.

Après son retour, il avait disputé 2 matchs amicaux l’été dernier avec le SRFC, avant de rompre son contrat le 9 août dernier d’un commun accord avec le club. L’entraîneur de l’époque, Bruno Genesio, ne comptait plus sur lui.

Cette mauvaise passe pour le joueur a duré bien plus que prévu puisqu’aucune des touches dont il disposait ne s’est concrétisée, l’envoyant au chômage de longs mois. Heureusement pour le natif de Rebordosa, Paredes, les vacances forcées viennent de prendre fin avec le début de son contrat au Qatar, contrat dont la durée dépendra de ses performances.