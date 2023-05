Sèchement battu par les Skyblues cette semaine, le Real Madrid pourrait réagir lors du mercato estival en recrutant un cadre de Manchester City.

Mercato : Le Real Madrid surveille la situation de Kyle Walker

Mercredi soir, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions après une défaite 4-0 face à Manchester City. Les Merengues ont été surclassés par les Skyblues qui disputeront la deuxième finale de leur histoire face à l’Inter Milan. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas trouvé la solution pour déstabiliser la défense de Manchester City, bien emmenée par un Kyle Walker des grands soirs. L’international anglais s’est montré primordial dans le succès des Cityzens, le défenseur de 32 ans a notamment réussi à réduire l’influence de Vinicius Jr.

Le latéral de Manchester City est considéré comme le meilleur arrière droit en Angleterre cette saison. Ses prestations avec les Skyblues ne seraient pas passées inaperçues en Espagne. Selon les informations de Tomas Gonzalez, les dirigeants du Real Madrid auraient pris des renseignements sur la situation de Kyle Walker. Les Merengues souhaiteraient recruter un latéral droit cet été pour concurrencer Dani Carvajal. L’international anglais est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2024, et les Cityzens seraient disposés à le vendre cet été pour éviter un départ libre. Les Merengues pourraient profiter de sa situation contractuelle pour affaiblir un concurrent à la victoire en Ligue des Champions.

Le Real veut réagir après la déroute en Ligue des Champions

La débâcle du Real Madrid en Ligue des Champions pourrait chambouler le mercato des Merengues. Florentino Pérez souhaiterait renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti avec plusieurs recrues pour bâtir une équipe capable de remporter la 15e Ligue des Champions. Dans cette optique, les Madrilènes auraient ciblé plusieurs joueurs ces dernières semaines.

En plus de Jude Bellingham, le Real Madrid serait également intéressé par Reece James, Alphonso Davies, Harry Kane, Kylian Mbappé et Joshua Kimmich. Les Merengues pourraient réaliser un nouveau mercato galactique pour retrouver leurs couronnes en Liga et en Ligue des Champions.