L’un des dossiers chauds à l’OM cet été concerne la prolongation du contrat d’ Alexis Sanchez. Les premiers indices sur la volonté du joueur sont dévoilés.

Mercato OM : Alexis Sanchez se sent très bien à Marseille, selon les confidences de Balerdi

En fin de contrat à l’OM en juin, Alexis Sanchez tient une offre de la direction du club phocéen pour prolonger son aventure à Marseille. Mais le joueur de 34 ans fait attendre Pablo Longoria. Libre de signer avec le club de son choix, il prend son temps pour certainement répondre au plus offrant. L’Olympique de Marseille a d'ailleurs une forte concurrence en face. L’international chilien (153 sélections, 51 buts) est convoité par plusieurs clubs : River Plate (Argentine), Galatasaray (Turquie) et même son ancien équipe, Arsenal. Cette semaine, l'intérêt du PSG pour l’attaquant de l’OM est révélé. Selon le média chilien La Tercera, Luis Campos verrait Alexis Sanchez comme le remplaçant idéal de Lionel Messi à Paris.

Le mercato estival s’annonce donc très animé pour le Chilien. Cependant, Leonardo Balerdi (24 ans) croit savoir que ce dernier est enclin à rempiler à l’OM. Dans une interview accordée à RMC Sport, le défenseur central a livré des confidences sur l'avenir d'Alexis Sanchez. « Est-ce que j’ai demandé à Alexis de rester à l’OM ? Oui, je lui ai dit », a-t-il répondu d’entrée. Il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux ». Selon l’Argentin, la fin de saison de l’équipe d’Igor Tudor sera déterminante dans la décision finale de l’ancien Gunner. « J’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester », a indiqué Leonardo Balerdi. Cette saison, Alexis Sanchez a marqué 18 buts et délivré 3 passes décisives en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues.