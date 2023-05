Le président du Real Madrid, Florentino Pérez a encore frappé un grand coup sur le marché des transferts avec deux milieux de terrain.

Éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, le Real Madrid va pouvoir oublier cet échec durant un temps. Le club dirigé par Carlo Ancelotti, qui n'a plus rien à jouer, a reçu de bonnes nouvelles en vue du mercato estival. Deux milieux de terrain de prestige ont répondu favorablement aux avances de la Casa blanca. Ce ne sont autres que Luka Modric et Toni Kroos.

Les deux légendes du club, respectivement présentes dans ses rangs depuis 2012 et 2014, auraient donné le feu vert pour une prolongation de contrat. Puisqu'ils seront libres en juin, leur avenir reste encore incertain. Mais d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, leur aventure devrait se poursuivre une saison de plus, soit jusqu'en juin 2024. Toni Kroos aurait même déjà signé les derniers papiers. Cela serait peu surprenant puisque l'international allemand a récemment confirmé des discussions en bonne voie à ce sujet, au micro de Prime Video Germany.

Vinicius Junior va également prolonger au Real Madrid

Contre toute attente, Toni Kroos et Luka Modric ne devraient pas être les seuls à parapher un nouveau contrat au Real Madrid. Toujours d'après Fabrizio Romano, Vinicius Junior aurait déjà emboîté le pas de ses coéquipiers. L'annonce de sa prolongation, jusqu'en juin 2027, pourrait être imminente, tandis que celles de Kroos et Modric arriveraient plus tard. Ainsi, le Real conserverait deux de ses piliers, mais aussi son joyau offensif.

L'échec en Ligue des Champions n'est donc que partie remise pour la Casa blanca, qui espère remporter la compétition pour la quinzième fois en 2024. En dépit de l'élimination en demi-finale cette saison, face à Manchester City, les Merengues pourraient déjà se venger cet été avec la venue de Kyle Walker. Vous l'aurez compris, le mercato estival va être très agité du côté de Madrid.