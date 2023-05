L’ASSE reste officiellement en Ligue 2 à deux journées de la fin du championnat. Laurent Batlles a livré le secret du maintien de son équipe.

ASSE : Laurent Batlles, « le déclic a été en février avec les 4 victoires consécutives »

L’ASSE revient de loin. Derniers de la Ligue 2 avec seulement 12 points en 17 journées de championnat, les Verts ont redressé la barre, pour finalement se maintenir avant la fin de saison. En remportant le match de la 36e journée samedi à Geoffroy-Guichard, face à l’US Quevilly Rouen (4-2), l’équipe de Laurent Batlles a désormais une marge de 9 points sur la zone rouge.

Le maintien de l’AS Saint-Etienne était pourtant inespéré fin décembre 2022, en raison de son début de saison catastrophique. Pour remonter la pente, les dirigeants stéphanois n’ont pas limogé leur entraîneur à la mi-saison. Ils ont plutôt recruté six nouveaux joueurs qui ont apporté une dynamique et un nouvel état d’esprit dans le vestiaire. Et cela a donné le déclic à partir de janvier 2023.

Interrogé en conférence de presse sur le maintien des Verts, Laurent Batlles a justifié le changement intervenu dans son équipe après un mercato hivernal réussi. « Le déclic, ç’a été le mois de février avec ces quatre victoires consécutives », a-t-il indiqué. Elles ont fait du bien au mental et au classement. Ça nous a montré qu’on pouvait aller chercher des points dans notre système. L’équipe a franchi un cap à ce moment-là et elle a su perdurer dans cette dynamique. »

ASSE : Laurent Batlles, « ce maintien n'est pas un soulagement, mais plutôt... »

L’ASSE a réalisé une série de 10 matches sans défaite, soit 7 victoires et 3 nuls, entre le 4 février et le 17 avril 2023. Avant les deux deniers matchs de la saison, respectivement contre Caen, puis face à Valenciennes, le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers sont 9es avec 49 points. Ils ont pourtant débuté la Ligue 2 avec 3 points en moins, en raison des incidents à Geoffroy-Guichard lors du match retour des barrages contre l’AJ Auxerre en mai 2022.

« De là où l’on vient, on savait qu’il serait difficile de se sauver avant la dernière journée. Les joueurs l’ont fait. J'en suis très heureux. Je suis fier d'eux. […]. Ce maintien, ce n'est pas un soulagement, mais plutôt tout le travail d'un club, de tous les salariés, qui ont tout mis en œuvre depuis janvier pour que l'ASSE puisse se maintenir », a réagi Laurent Batlles.