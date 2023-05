Lors du dernier match de l'OL à domicile face à Reims, un hommage sera rendu à Jean-Michel Aulas, avec un absent de marque.

OL-Reims : Le Groupama Stadium va rendre hommage à Jean-Michel Aulas

Samedi prochain, l'OL reçoit le Stade de Reims au Groupama Stadium pour le dernier match à domicile de la saison. Pour cette occasion, les supporters ont prévu de rendre hommage à Jean-Michel Aulas, quelques semaines après que son départ ait été officialisé. De ce fait, plusieurs animations sont prévues dans les tribunes avec des tifos, des feux d'artifices ainsi que des chants à la gloire de celui qui a dirigé le club pendant 36 ans.

Absent lors des derniers matchs de l'Olympique Lyonnais à domicile, Jean-Michel Aulas sera bien présent le week-end prochain pour assister aux belles festivités prévues par le public lyonnais. En revanche, une absence de marque est d'ores et déjà actée pour ce moment important dans l'histoire du club rhodanien.

John Textor ne sera pas présent samedi prochain

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas renforcer la cote de popularité de John Textor auprès des supporters de l'OL. D'après les informations révélées par le média Olympique et Lyonnais, l'investisseur américain ne sera pas présent dans les tribunes du Groupama Stadium samedi prochain. En effet, la source indique que l'homme d'affaires sera retenu aux États-Unis afin d'assister à la remise de diplôme de son fils aîné.

Malgré cela, la fête devrait être belle à Lyon pour l'hommage prévu à Jean-Michel Aulas. Le match face au Stade de Reims sera également très important puisque l'OL n'est pas totalement distancé dans la course à l'Europe. En cas de victoire face aux Rémois, les Gones pourraient revenir à un petit point de la 5e place si le Stade Rennais et le LOSC venaient à perdre respectivement face à Monaco et Nantes.