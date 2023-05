Alors qu'il quittera le FC Lorient cet été, Enzo Le Fée est devenu la cible prioritaire du Stade Rennais et de Florian Maurice pour cet été.

Enzo Le Fée, futur métronome du SRFC ?

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Merlus, Enzo Le Fée a signifié son envie de départ et les dirigeants du FCL devraient le laisser s'en aller pour obtenir une indemnité financière. Avec 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le natif de Lorient réalise une belle saison à l'image de son équipe qui pourrait lui ouvrir les portes de grandes écuries françaises et européennes.

Les prétendants font la queue pour s'offrir Enzo Le Fée cet été. Parmi eux, le Stade Rennais, club rival du FC Lorient qui souhaiterait très fortement intégrer le jeune international espoir français dans son entrejeu la saison prochaine. Florian Maurice aurait fait du joueur de 23 ans sa cible prioritaire pour le prochain mercato. Pour autant, la concurrence est rude sur le dossier Le Fée, avec de nombreux prétendants étrangers comme le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. En France, l'OGC Nice serait aussi intéressé mais la perspective de jouer l’Europe devrait refroidir Enzo Le Fée vis-à-vis de cette option.

D'autres pistes dans l'entrejeu du Stade Rennais

Bien que le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, ait jeté son dévolu sur Enzo Le Fée, le milieu lorientais ne serait pas la seule cible des Rouge et Noir en vue du mercato estival. Dans la short-list des dirigeants rennais figurerait le milieu de terrain rémois Dion Lopy ainsi que le milieu norvégien de Molde, Sivert Mannsverk.

Ce dernier explose en Norvège du haut de ses 21 ans et aurait tapé dans l'oeil de la direction bretonne. Ces deux recrues seraient indépendantes de l’arrivée d'Enzo Le Fée, car le Stade Rennais souhaiterait s'offrir un milieu relayeur ainsi qu'un milieu offensif. L'entrejeu rennais devrait énormément évoluer en vue de la saison prochaine et des départs ne seraient pas à exclure, notamment du côté de Lovro Majer qui plaît outre-Manche. Une qualification européenne devrait permettre au Stade Rennais d’attirer des joueurs du calibre d'Enzo Le Fée, qui n'a pas fermé la porte à un départ dans un autre club français à l’intersaison.