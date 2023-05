Lors des deux derniers matchs de l'ASSE cete saison, Laurent Batlles a décidé d'améliorer son système en effectuant quelques réglages, en vue de 2023-2024.

ASSE : Laurent Batlles anticipe la saison prochaine

Il n’y a plus d’enjeu pour l’ASSE en Ligue 2 en cette fin de saison. Toutefois, Laurent Batlles va profiter des derniers matchs du championnat pour mettre deux trois petites choses en place, en prévision de la saison prochaine. Même s’il est conscient qu’il n’aura pas forcément la même équipe la saison prochaine, il peut déjà s’appuyer sur des joueurs clés de l’ossature actuelle pour procéder à quelques réglages. Ce sera contre le SM Caen, vendredi et face à Valenciennes, le 2 juin prochain à Geoffroy-Guichard.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne va-t-il tester ou innover sur cette fin de saison ? « Non, on ne va pas changer grand chose », a t-il répondu en conférence de presse d'avant-match, ce mercredi. Il faut surtout valoriser ce qu’on a fait depuis le mois de janvier, essayer de s'améliorer aussi, car on a des progrès à faire dans notre système. On a des choses à mettre en place défensivement comme offensivement. »

Laurent Batlles dévoile ses choix contre le SM Caen

Mais que compte faire Laurent Batlles, après avoir déclaré la semaine dernière que le maintien en Ligue 2 « n’empêcherait pas l’ASSE de respecter le championnat ». Le technicien des Verts a prévu de « faire d'abord des choix en fonction des postes ». Il a ensuite indiqué la manière dont il va construire son groupe en Normandie, puis face à Valenciennes, tout en restant professionnel jusqu’au bout.

« J’essaie de mettre également les joueurs les plus performants tout en gardant quelque chose de cohérent sur le banc. Il faut faire jouer certains qui ont moins joué, récompenser ceux qui travaillent bien, tout en conservant l’ossature d’une équipe qui a des résultats en ce moment. » Laurent Batlles ne pourra pas compter sur Louis Mouton forfait. Benjamin Bouchouari est quant à lui incertain, après la grosse béquille contractée lors de la victoire à Quevilly-Rouen (4-2).