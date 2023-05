Présent ce mercredi en conférence de presse, Laurent Batlles a annoncé trois forfaits à l'ASSE pour le déplacement à Caen.

Caen-ASSE : Objectif top 6 pour l'AS Saint-Etienne

Grâce à sa victoire spectaculaire face à Quevilly-Rouen (4-2), le week-end dernier à Geoffroy-Guichard, l'ASSE a intégré la première partie de tableau. Encore cloués à la 20e et dernière place il y a quelques mois, les Verts ont réalisé une deuxième partie de saison assez exceptionnelle, et ont assuré l'essentiel, à savoir valider le maintien en Ligue 2.

Pour les deux dernières journées de championnat, l'objectif est de prendre un maximum de plaisir, et d'offrir deux dernières prestations honorables aux supporters. En ce qui concerne le classement, l'ASSE peut finir l'exercice en beauté. Actuellement 9es, les Stéphanois peuvent espérer chiper la 6e place à Sochaux lors des deux dernières journées, et faire partie du top 6 à l'issue de la 38e journée. Le prochain rendez-vous des Verts en championnat aura lieu à Caen vendredi soir, et plusieurs absences sont déjà à déplorer.

ASSE : Charbonnier, Fall et Mouton forfaits, Bouchouari incertain

À l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue ce mercredi matin, Laurent Batlles a fait un point sur son groupe. Si Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall sont évidemment absents, Louis Mouton a retrouvé le chemin de l'entraînement cette semaine. Toutefois, il n'est pas encore prêt à retrouver la compétition. "Pour l'instant, il reste une séance demain, on a récupéré la totalité de l'effectif. Bien sûr, Louis Mouton est loin de pouvoir prétendre jouer. On verra si il a la possibilité de jouer la semaine prochaine."

Côté incertitude, le doute est toujours présent en ce qui concerne Benjamin Bouchouari, victime d'une grosse béquille face à Quevilly samedi dernier. Il a fait son retour à l'entraînement ce mercredi matin, et une décision devrait être prise dans les prochaines heures.