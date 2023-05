Arrivé l'été dernier en provenance du FC Séville, Jules Koundé pourrait déjà quitter le Barça. Le Français n'est pas à l'aise de jouer à droite.

Mercato FC Barcelone : Jules Koundé en a marre de jouer à droite

Après seulement une année passée au FC Barcelone et un titre de champion obtenu, Jules Koundé pourrait déjà repartir. Comme l'annonce Sport, le joueur français vit mal le fait d'être titularisé à droite de la défense et non au centre, son poste de prédilection. L'ancien du FC Séville a fait part de son mal-être à ses dirigeants et leur a indiqué qu'il était prêt à étudier toutes les offres pour un départ cet été, à condition que l'offre satisfasse toutes les parties.

La position de Jules Koundé a surpris les dirigeants barcelonais, qui seraient toutefois prêt à le vendre et à ne pas le retenir contre sa volonté. Cette saison, Jules Koundé a joué 38 matches toutes compétitions confondues avec le Barça. Malgré des performances parfois en demi-teinte, il est l'un des piliers de l'équipe de Xavi. La paire Araujo-Christensen a été la plus utilisée en défense centrale, poussant le Français à jouer latéral droit.

Xavi n'a pas tenu sa promesse

Jules Koundé voit également d'un mauvais oeil l'arrivée prochaine d'Inigo Martinez en provenance de l'Athletic Bilbao. Le Français ne voit pas bien son coach l'utiliser en défense centrale avec le nombre de joueurs à sa disposition à ce poste, et le manque de latéraux au Barça. Le quotidien espagnol rappelle que Xavi avait promis à Koundé qu'il l'utiliserait en défense centrale au cours de la saison écoulée, ce qui n'a pas été le cas.

Le Barça avait déboursé 55 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur et ne compte pas perdre de l'argent sur une revente. Chelsea pourrait toutefois proposer un montant supérieur au FC Barcelone cet été. En cas de départ de Jules Koundé, le directeur du football, Mateu Alemany, pourrait se pencher sur une piste menant à Juan Foyth, ciblé depuis quelques mois par la direction catalane.