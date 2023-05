Laurent Batlles a annoncé deux rendez-vous décisifs concernant la préparation de la saison prochaine, notamment sur le mercato de l'ASSE.

Mercato ASSE : Laurent Batlles va rencontrer ses joueurs et la direction

L’ASSE doit encore jouer deux matchs, dont le premier ce vendredi à Caen. Mais la direction et le staff technique travaillent déjà sur la saison prochaine. Il s’agit pour les Stéphanois d’anticiper le mercato estival pour éviter les erreurs de casting comme ce fut le cas l’été dernier, avec des recrues décevantes comme Jimmy Giraudon, Lenny Pintor ou encore Matthieu Dreyer.

Lors de son passage en conférence de presse, Laurent Batlles a fait savoir qu’il a bouclé la préparation de ses entretiens individuels afin d’être situé sur l'avenir de chacun des joueurs de son équipe. « J’ai finalisé mes entretiens individualisés », a-t-il laissé entendre dans des propos rapportés par Evect.

Toutefois, il reste encore des rendez-vous cruciaux fixés la semaine prochaine, avant le dernier match de l’AS Saint-Etienne, contre Valenciennes, à Geoffroy-Guichard. « Maintenant, il faut que je les finalise avec les joueurs la semaine prochaine et notamment avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) aussi. Je n'ai pas encore vu la direction, je vais avoir, je pense, une réunion avant de partir en vacances. Je ne peux pas vous en dire plus, ça se fera la semaine prochaine », a annoncé l’entraîneur des Verts.

Krasso et Nkounkou, les priorités de Saint-Etienne

Au sujet du mercato estival, la priorité de l’ASSE reste la prolongation de contrat de Jean-Philippe Krasso. En plus du buteur stéphanois (16 buts, 10 passes décisives en 33 matches disputés cette saison), Roland Romeyer et Bernard Caïazzo s’activent pour le transfert définitif de Niels Nkounkou. Prêté par Everton en janvier 2023, il a été la meilleure pioche de Loïc Perrin, lors du mercato hivernal. Le nouveau piston gauche des stéphanois a été décisif en inscrivant 6 buts et en délivrant 7 passes décisives en 18 matches disputés.