ASSE : Bernauer forfait, les buteurs disponibles à Boulogne

L’ASSE est en ordre de bataille pour le déplacement à Boulogne-sur-Mer. L’équipe d’Eirik Horneland est presqu’au complet pour la 3e journée de Ligue 2.

ASSE : Bernauer espéré contre Grenoble Foot

L’ASSE se déplace au stade de la Libération, ce samedi 23 août, pour affronter l’US Boulogne Côte d’Opale. À deux jours de cette confrontation, l’entraîneur des Verts a fait le point sur son groupe. Il confirme l’indisponibilité de Maxime Bernauer. Il n’est pas suffisamment remis pour prendre part au match contre l’équipe de Fabien Dagneaux.

Blessé lors du dernier match amical des Verts contre Cagliari, le défenseur central était absent lors des deux premières journées de Ligue 2. Il devrait réintégrer l’entraînement collectif dans les prochains jours, afin de préparer le match contre Grenoble Foot, prévu le 30 août. En effet, Maxime Bernauer « devrait être disponible » lors de la venue de GF38 au stade Geoffroy-Guichard selon Eirik Horneland.

N’Guessan et Bouchouari de retour après la trêve

Victimes respectivement d’une blessure musculaire et souffrant d’un mal de dos, Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont aussi forfait face à l’US Boulogne, après avoir manqué les rencontres avec Laval et Rodez AF.

Le retour du premier est espéré après la trêve internationale en septembre, tandis que deuxième « est toujours en délicatesse avec son dos ». « Il va commencer à courir la semaine prochaine, mais il n’a pas fait de pré-saison donc cela prend plus de temps », a expliqué le coach de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Le groupe contre Rodez reconduit face à Boulogne ?

En revanche, le technicien des Stéphanois pourra compter sur les décisifs attaquants de son équipe en ce début de saison. Irvin Cardona (auteur de deux buts), Joshua Duffus, Augustine Boakye, Ben Old et Zuriko Davitasvilli sont tous disponibles, ainsi que Lucas Stassin. Cependant, une folle rumeur circule sur le transfert du dernier au RC Lens.

Buteur lors de son premier match sous le maillot des Verts, le milieu de terrain Mahmoud Jaber est aussi sur le pont. Eirik Horneland dispose évidemment du même groupe qui a étrillé Rodez AF la semaine dernière. Sauf blessures de dernières minutes, il devrait aligner la même équipe face aux Boulonnais, dont l’entraîneur se dit prêt à défier l’ASSE, actuel leader du championnat avec 4 points et 7 buts inscrits en 2 matchs.