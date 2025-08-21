Mercato ASSE : Accord, le RC Lens sur un gros coup

L’ASSE a fermé la porte de sortie à Lucas Stassin cet été, mais la rumeur sur sa signature au RC Lens circule en cette fin de mercato. Un accord aurait été trouvé pour son transfert.

ASSE : Porte de sortie fermée à Stassin et Davitashvili

L’ASSE a été assez claire sur la situation contractuelle de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux buteurs du club la saison dernière. Ils ne sont pas sur le marché des transferts pendant ce mercato estival. Le club compte sur eux en Ligue 2, afin de se donner les moyens de retrouver rapidement la Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : Fin du mercato, Perrin sur quatre dossiers urgents

À voir

Mercato : Le PSG annonce une nouvelle recrue après Zabarnyi

L’avant-centre Belge et l’ailier géorgien avaient exprimé des envies d’ailleurs à la suite de la relégation des Verts. Ils ont fait savoir qu’ils ne souhaitent pas jouer en Ligue 2. Mais la porte de sortie du club leur été fermée. Depuis le début du championnat, les deux buteurs semblent rentrer dans les rangs.

Mercato : Accord entre le RC Lens et l’ASSE pour le buteur des Verts ?

Cependant, leurs prétendants ne semblent pas démordre. Ils étudieraient des offres pour passer à l’offensive dans les derniers instants du mercato. Le RC Lens notamment aurait transmis une proposition estimée à 15 M€, plus des bonus, selon la confidence de Mohamed Toubache-Ter. D’après l’Insider, le club de Ligue 1 aurait obtenu l’accord de l’AS Saint-Etienne pour le transfert de Lucas Stassin, qui lui était déjà séduit par le projet lensois.

Info Mercato amis lensois



On m’annonce que Lucas Stassin convaincu par le projet, arrive dans les prochains jours !

Accord également avec l’ASSE autours de 15M + Bonus.



Quel travail de JL Leca et du board lensois en sous marin



À bon entendeur !#RCLens #ASSE #Mercato pic.twitter.com/M0TgXFCDd2 — Mohamed TOUBICHE-TIR (@MohamedTIRParis) August 20, 2025

Lisez aussi : ASSE : Deux joueurs sous pression après Rodez

Il faut rappeler que la direction de Kimer Sports Ventures a fixé l’éventuel départ de son buteur cet été à 20 M€ minimum, soit le double de l’indemnité de son transfert de Westerlo en Belgique. Quant au joueur de 20 ans, il est évalué à 18 M€ par le site internet spécialisé Transfermarkt.