Mercato : Rabiot s’en va, un milieu du Barça attendu à l’OM

L’OM fait face à une course contre la montre pour combler le futur départ d’Adrien Rabiot. Dans cette quête, une option inattendue émerge du côté du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain Marc Casado est visé.

Mercato OM : Marc Casado pour remplacer Adrien Rabiot

Les dés sont lancés : Adrien Rabiot va quitter l’Olympique de Marseille. Suite à sa violente altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires, la direction marseillaise a pris la décision de se séparer des deux joueurs dans les plus brefs délais. Même si cette décision dégoûte l’international français, elle a alerté de nombreux clubs européens.

L’AC Milan de Massimiliano Allegri, l’Inter Milan, la Juventus, Galatasaray et même Al-Ittihad frappent déjà à la porte de l’OM pour arracher sa signature. Medhi Benatia a confirmé hier soir sur RMC Sport que son téléphone n’arrêtait de sonner. Les promesses, les appels d’agents, les sollicitations et les offres s’accumulent pour l’ancien Parisien.

Benatia a par ailleurs reconnu qu’il sera difficile de trouver un digne successeur à Adrien Rabiot, « à dix jours de la fin du mercato ». Les responsables marseillais travaillent d’ailleurs sur ce point en coulisse. Et l’une des pistes étudiées mène à un milieu de terrain du FC Barcelone. Mundo Deportivo confirme que la direction de l’OM songe à recruter Marc Casado pour pallier le départ d’Adrien Rabiot.

Son prix, un obstacle majeur pour l’Olympique de Marseille

Très attaché au Barça, le joueur de 21 ans est barré par une forte concurrence dans l’entrejeu avec Frenkie de Jong, Pedri, Gavi et Marc Berna. La meilleure solution pour lui serait d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Sauf que le jeune milieu de terrain espagnol ne l’entend pas de cette oreille. Il espère se faire une place cette saison dans le onze de Hansi Flick.

L’OM, qui a fait de Marc Casado l’une de ses cibles prioritaires pour remplacer Rabiot, devra donc trouver les arguments pour le convaincre de signer. L’obstacle le plus difficile concerne son prix. Le FC Barcelone attendrait un chèque d’environ 30 millions d’euros avant de céder son jeune crack. Ce prix risque d’augmenter avec les intérêts de Wolverhampton, West Ham et Bournemouth. La bataille pour sa signature promet donc d’être intense.