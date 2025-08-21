Mercato PSG : Coup de théâtre confirmé pour Donnarumma ?

Récemment, Wayne Rooney a déclaré que Manchester United serait « fou » de ne pas se positionner pour recruter Gianluigi Donnarumma. Et selon la presse anglaise, les Red Devils seraient bien intéressés par le portier du PSG.

Mercato PSG : Donnarumma finalement à Man United ?

Après la défaite de Manchester United contre Arsenal, lors de la première journée de Premier League, Wayne Rooney a confié dans son émission The Wayne Rooney Show que « recruter un nouveau gardien devrait être une priorité » pour Ruben Amorim, l’entraîneur des Red Devils. Pour l’ancien attaquant anglais, les dirigeants mancuniens gagneraient à se positionner pour recruter Gianluigi Donnarumma.

« Onana est fantastique, mais l’année dernière, il n’a pas réussi à nous faire confiance. Avec Donnarumma, qui a 26 ans et qui est l’un des meilleurs joueurs du monde, ce serait insensé que United ne le veuille pas. Il n’est pas une menace. J’ai lu une statistique : il n’a commis aucune erreur menant à un but. C’est le plus important pour un gardien. S’ils en ont les moyens, United devrait absolument le prendre dans l’équipe », a avoué Wayne Rooney.

Et selon les informations de Jan Aage Fjortoft, Manchester United serait effectivement très intéressé par l’idée d’attirer Gianluigi Donnarumma. Le journaliste anglais explique toutefois que les pensionnaires d’Old Trafford, tout comme leur voisin de City, devraient d’abord se défaire d’un portier avant de passer à l’action auprès du Paris SG pour l’international italien. Cependant, c’est bien le club de Pep Guardiola qui serait le grand favori pour obtenir la signature de l’ancien joueur de l’AC Milan.

Accord entre Donnarumma et Manchester City

En effet, d’après les dernières indiscrétions de Nicolo Schira, le portier du Paris Saint-Germain aurait bel et bien un accord avec les Citizens pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Après un échange téléphonique avec Pep Guardiola, qui rêve de l’avoir dans son équipe depuis longtemps, Gianluigi Donnarumma aurait donné son aval pour un transfert à Manchester City.

Désormais, le board mancunien n’attend plus que de finaliser le départ d’Ederson avec Galatasaray pour ouvrir des discussions avec le PSG afin de définir les contours d’un transfert de Donnarumma avant la fermeture de ce mercato estival. D’après certains échos proches du Champion de France et d’Europe, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos réclameraient entre 20 et 30 millions d’euros pour la dernière année de contrat du natif de Castellammare di Stabia. Affaire à suivre…