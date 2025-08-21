Mercato : Le PSG annonce une nouvelle recrue après Zabarnyi

Quelques jours après l’arrivée du défenseur central Ilya Zabarnyi, recruté en provenance de Bournemouth, le PSG vient de s’offrir une nouvelle recrue, qui ouvre un nouveau cycle dans la capitale. Explications.

Mercato : Le PSG tient son nouveau speaker

À en croire Le Parisien et L’Équipe, le Paris Saint-Germain a clos son recrutement estival. Après les signatures des gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, estime avoir un effectif complet. Sauf énorme surprise, aucun autre renfort n’est donc attendu au Campus PSG d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival.

Pour autant, le club de la capitale vient de compenser un départ historique enregistré en fin de saison dernière. En effet, selon Ici Paris Ile de France, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement choisi son nouveau speaker plus d’un an après Michel Montana. Le successeur enfin désigné de l’iconique Michel Montana, qui a pris sa retraite au terme de la saison 2023-2024, à l’âge de 68 ans, après un bon quart de siècle de loyaux services, se nomme Vincent Royet.

Vincent Royet, speaker officiel du PSG pour la saison 2025/26 #Psg https://t.co/gnUZnCVq65 — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) August 20, 2025

Venu du monde du basket, Vincent Royet était au micro le 1er juin dernier, au Parc des Princes, pour les festivités au lendemain du sacre historique en Ligue des Champions. L’animateur de 46 ans a effectué une petite dizaine de matchs en tant que speaker du PSG lors de la saison écoulée. Ces dernières années, Vincent Royet officiait aussi en tant que speaker officiel pour des équipes de France de basket et aussi avec les Bleus du handball.

Ainsi choisie par la direction du Paris Saint-Germain pour l’ensemble de la saison qui s’ouvre à peine, la nouvelle voix du PSG sera sur le pont ce vendredi pour la première réception officielle des Rouge et Bleu au Parc des Princes, contre le SCO d’Angers en lever de rideau de la deuxième journée de Ligue 1.