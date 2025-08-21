Mercato : Le prix d’Edon Zhegrova choque, l’OM en profite !

Le transfert d’Edon Zhegrova à la Juventus est loin d’être un fait accompli. Les exigences du LOSC freinent les négociations, laissant une à l’OM de revenir à la charge.

Mercato LOSC : Edon Zhegrova trop cher pour la Juventus, l’OM en embuscade

L’Olympique de Marseille suit toujours le dossier Edon Zhegrova de très près en cette fin de mercato. Même si la Juventus aurait conclu un accord contractuel avec l’attaquant kosovar, le club phocéen ne perd pas espoir pour sa signature. Surtout que les Bianconeri se heurtent aux exigences élevées du LOSC.

La Vieille Dame ambitionne d’accélérer les négociations afin de finaliser le deal au plus vite. Sauf que le montant exigé par les Lillois pose problème. La Gazzetta Dello Sport rapporte que Lille OSC réclame un chèque compris entre 20 à 25 millions d’euros pour libérer Edon Zhegrova de sa dernière année de contrat. Un prix excessif aux yeux de la Juventus.

Le club turinois, déjà prudent sur ses dépenses, pourrait finalement se tourner vers d’autres cibles moins onéreuses. En tout cas cette impasse laisse le temps à la direction de l’OM de se positionner de nouveau pour Edon Zhegrova. La vente imminente de Jonathan Rowe à Bologne devrait permettre aux Olympiens de financer l’arrivée du Lillois. Ce dossier, qui semblait perdu d’avance, connait donc un énième rebondissement.