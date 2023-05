Laurent Blanc se semble pas concerné par les changements annoncés à l’OL. Il a fait une grande annonce sur le mercato, après un rendez-vous avec Textor.

Mercato OL : Laurent Blanc, « j’aurais mon mot à dire dans le domaine sportif »

Laurent Blanc et l’OL se sont relancés dans la course pour un place qualificative en coupe d’Europe. Lyon (7e) est à la lutte avec le LOSC (5e) et le Stade Rennais (6e), à deux journées de la fin du championnat. En marge de la course pour une qualification en Ligue Europa Conférence, John Textor met son état major en place progressivement, après le départ de Jean-Michel Aulas. Il a annoncé officiellement qu’il cherche un Président Directeur Général, en plus des changements dans l’organigramme.

Alors que Bruno Cheyrou (patron du recrutement) et Vincent Ponsot (directeur du football) seraient sur le départ, Laurent Blanc devrait rester à son poste la saison prochaine. Après une rencontre avec le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, il a confirmé la tendance, en annonçant qu’il va s’impliquer dans le mercato estival. « J’aurais mon mot à dire, j’ai déjà discuté avec lui (John Textor). Dans le domaine sportif, je pense avoir mon mot à dire », a-t-il lâché en conférence de presse, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

Laurent Blanc demande de la patience aux supporters de Lyon

Le coach de l’OL a ensuite demandé aux supporters d’être patients pour les résultats. Il les a même rassuré sur le projet que le milliardaire américain est en train de mettre en place. « Je crois que les gens qui aiment le football à Lyon aimeraient que le club retrouve sa place qui était celle du haut. Il faut un peu de temps, c’est une période de transition, un peu difficile, il faut le dire, mais les choses se feront, il faut être patient. Il faut laisser le temps au temps. Ça demande du travail et de l’investissement, ce n'est pas si facile. Je pense qu’il (John Textor) est convaincu […] »