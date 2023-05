Ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s’est exprimé sur la rumeur envoyant son défenseur français Lucas Hernandez au PSG.

Jeudi, le quotidien L’Équipe a confirmé que le Paris Saint-Germain et Lucas Hernandez étaient très avancées dans les négociations au point d’aboutir à un accord de principe entre les deux parties. Il ne resterait plus qu'au PSG de trouver un terrain d’entente avec le club bavarois pour finaliser la signature du défenseur polyvalent de 27 ans.

Mais ce vendredi, le journal allemand Bild a révélé qu'aucun accord existait entre l’international français et le champion de France en titre. La source sportive précise même que la volonté commune d'une prolongation serait toujours intacte, bien que son officialisation ait été reportée pour des raisons encore inconnues. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a été interrogé sur cette affaire.

Mercato PSG : Thomas Tuchel surpris pour Lucas Hernandez et le Paris SG

Recruté à l’été 2019 contre un chèque record de 80 millions d’euros, Lucas Hernandez est encore loin d’un départ du Bayern Munich. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne dispose pas d’un bon de sortie pour cet été. D’ailleurs, ses dirigeants et notamment son entraîneur Thomas Tuchel, ont été surpris de la rumeur d’un accord de principe entre lui et le Paris Saint-Germain.

« Il ne fera pas partie de l'équipe demain. Il serait plus qu'irresponsable de l'inclure. Il ne s'est entraîné que partiellement et sans contact. J'ai entendu parler (des rumeurs) et j'ai été surpris. Lucas joue un rôle important dans mes projets, c'est un leader pour moi », a déclaré l’ancien technicien du PSG à la veille du déplacement crucial à Cologne. Toutefois, le journaliste Kerry Hau de Sport1 assure que le natif de Marseille n'a pas encore tranché sur son avenir.

« Il a deux options (transfert au PSG ou nouveau contrat au Bayern) et c'est à Lucas de décider. Plusieurs sources proches de lui m'ont reconfirmé aujourd'hui qu'il est attiré par l'offre du PSG, mais qu'une prolongation de contrat est également possible. Voilà la situation », a tweeté Kerry Hau. Le feuilleton se poursuit donc.