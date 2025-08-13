Mercato : CR7 reçoit un gros non de Chelsea

Chelsea a opposé une fin de non-recevoir à la demande d’Al-Nassr, formulée par Cristiano Ronaldo lui-même, pour recruter Marc Cucurella. Les Blues verrouillent leur latéral espagnol.

Mercato : Un refus catégorique de Chelsea malgré 70 millions d’euros

Selon Nicolò Schira, Al-Nassr avait proposé 70 millions d’euros pour s’offrir Marc Cucurella, à la demande expresse de CR7. Mais Enzo Maresca, entraîneur de Chelsea, n’a pas hésité : « Non transférable ». Pour l’Italien, le joueur est un élément clé de son dispositif.

Le board londonien, aligné sur cette position, a refusé toute négociation malgré l’énormité de l’offre. Le latéral espagnol sort d’une saison XXL : 36 matchs de Premier League, cinq buts, deux passes décisives et une polyvalence rare.

Son influence s’est confirmée lors de l’Euro 2024, où il a été l’un des artisans du sacre espagnol. Solide défensivement, fiable dans les replis et précieux dans les transitions, il incarne la stabilité recherchée par Chelsea. Pour les Blues, aucun montant ne justifie aujourd’hui de s’en séparer.