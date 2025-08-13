Mercato PSG : Matvey Safonov a tranché pour son avenir !

Le deuxième gardien de but du PSG, Matvey Safonov ne veut pas céder face à Lucas Chevalier. Le Russe est prêt à lutter pour rester à Paris.

Mercato PSG : Safonov, décidé à rester malgré la concurrence de Chevalier

Ça chauffe au PSG pour le poste de gardien de but. Le départ de Gianluigi Donnarumma ne fait plus de doute. L’Italien s’apprête à filer à Manchester City, laissant Lucas Chevalier prendre les gants de titulaire au PSG. Après une saison fructueuse et des performances de haute qualité, l’international italien a posé certaines conditions aux dirigeants parisiens pour prolonger son bail.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma, le vestiaire prend position !

Les pensionnaires du Parc des Princes ont refusé de lui accorder centaines faveurs, ce qui a provoqué un bras de fer entre les deux camps. Rapidement, Gianluigi Donnarumma est écarté du groupe du PSG pour le choc face à Tottenham en SuperCoupe d’Europe ce mercredi. Quel sera alors le sort de Matvey Safonov après le départ de l’Italien ? Le Russe, lui, ne veut pas bouger. Selon L’Equipe, il a écarté toute idée de départ. Il veut poursuivre son aventure parisienne.

À voir

Mercato : CR7 reçoit un gros non de Chelsea

Lire aussi : Mercato : Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG !

Pourtant, il a donné les raisons qui pourraient provoquer son départ. Deux, précises. Premièrement, être clairement écarté par le club. Deuxièmement, recevoir l’offre d’un grand d’Europe, avec la promesse d’un rôle de numéro un. Arrivé l’été dernier en provenance de Krasnodar pour 20 millions d’euros, Safonov a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues. À 26 ans, il se prépare donc à lutter, et si besoin, à partir, mais seulement selon ses conditions.