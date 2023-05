Alors que l’ASSE est en reflexion pour prendre une décision concernant l'avenir d'un joueur en fin de contrat, ce dernier intéresserait le Havre AC.

Mercato ASSE : Saint-Etienne étudie le cas Mathieu Cafaro

L’aventure de Mathieu Cafaro à l’ASSE prend fin en juin, car il est prêté par le Standard de Liège pour une seule saison. Mais il a la possibilité de rester dans le Forez, comme il le souhaite. L’ailier gauche dispose d’une option d’achat dans son contrat à l’AS Saint-Etienne. Repositionné comme piston, il a raté la première moitié de la saison, mais il s’est ensuite bien repris pendant la deuxième, avec 4 buts marqués et 2 passes décisives délivrées en 2023. « Je suis satisfait de ma deuxième partie de saison dans un rôle (de piston). Maintenant je me sens bien, j'ai mes repères et c'est beaucoup mieux […]. Oui, ça donne envie de rester. Si ça ne tenait qu'à moi, oui bien-sûr », avait-il déclaré récemment au sujet de son futur.

Mercato ASSE : La Havre en position pour recruter le joueur prêté à Saint-Etienne

Cependant, Mathieu Cafaro n’est toujours pas fixé sur son avenir. La direction de l’ASSE serait divisée sur son sort selon Le Progrès. Son cas serait à l’étude pour savoir si oui ou non, il poursuit l'aventure chez les Verts ou repart en Belgique où il est encore sous contrat jusqu’à 2025. La décision du board stéphanois devrait tomber la semaine prochaine si l’on se fie à l’annonce de Laurent Batlles, sur les deux rendez-vous décisifs fixés. Entre-temps, des clubs se sont positionnés pour recruter le natif de Saint-Doulchard. D’après les informations de La Chaîne L'Equipe, le Havre AC est en embuscade pour sauter sur l’occasion si l’AS Saint-Etienne laisse filer son N°18.

Leader de la Ligue 2, le club normand est presque admis en Ligue 1, et il prépare déjà son marché estival. A en croire les indiscrétions du quotidien sportif, Mathieu Bodmer (Directeur sportif du HAC) et Luka Elsner (entraineur) apprécient bien le profil de Mathieu Cafaro. Dès lors, le Havre aurait coché son nom parmi les priorités de cet été, en cas de retour dans l’élite, le 2 juin prochain.