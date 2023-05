L’avenir de Laurent Batlles à l’ASSE est en pointillé après son premier exercice raté. Toutefois, il s’est montré rassurant pour la saison prochaine.

Mercato ASSE : Laurent Batlles, « j'ai encore un an de contrat et on travaille sur la saison prochaine »

L’ASSE a fini par se maintenir en Ligue 2 après avoir flirté avec la relégation en National, pendant toute la première moitié de la saison 2022-2023. Lanternes rouges, fin décembre 2022, les Stéphanois ont eu recours à un mercato hivernal mieux inspiré. Ils ont recruté des joueurs aguerris au haut niveau et avec un état d’esprit de gagneur. Ce qui a permis à Laurent Batlles de remonter progressivement la pente avec notamment Gaëtan Charbonnier (blessé à la mi-février), Gautier Larsonneur ou encore Niels Nkounkou.

L’équipe stéphanoise a fait un deuxième moitié de saison inespérée, marquée par une série d’invincibilité de 10 matchs, soit 7 victoires et 3 nuls, entre février et avril 2023. A l’heure du bilan, la question de l’avenir de l’entraineur de l’AS Saint-Etienne revient de façon récurrente. Il a un rendez-vous décisif avec la direction du club et aussi Loïc Perrin, la semaine prochaine avant de partir en vacances. Avant cette importante rencontre, But Football Club a fait savoir que le contrat de Laurent Batlles ne sera pas prolongé au-delà de sa fin en juin 2024.

Mais qu’en est-il de son avenir immédiat, c’est à dire la saison à venir ? Il n’a certes pas atteint l’objectif ‘’retour en Ligue 1’’ cette saison, mais le technicien de 47 ans n’est pas inquiet. Il espère rester en poste et s’y prépare déjà. « Pour l'instant, j'ai encore un an de contrat et on est en train de travailler sur le fonctionnement de la saison prochaine. On a vécu malgré tout une saison compliquée, mais on a un projet sur deux ans et ça va se finaliser tranquillement », a t-il déclaré avant le match nul de l'ASSE contre le SM Caen (2-2), vendredi soir.