FC Nantes : Waldemar Kita au cœur d’un gros scandale !

Filmée en direct, une phrase de Waldemar Kita provoque un tollé général lors de FC Nantes-PSG. Le président nantais est accusé de propos racistes à l’encontre de Marquinhos.

FC Nantes : Waldemar Kita, un commentaire qui choque la France du football

Tout est parti d’une phrase maladroite lâchée en bord pelouse. Lors du FC Nantes-PSG, le micro encore actif, Waldemar Kita lance à Marquinhos : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens ». En quelques secondes, l’éloge déguisé tourne au dérapage raciste.

La scène, diffusée sur Ligue 1+, a enflammé les réseaux. Beaucoup dénoncent un stéréotype religieux « inacceptable » de la part d’un dirigeant de Ligue 1. L’hommage initial, un trophée de Ligue des champions en chocolat offert au PSG, passe totalement à la trappe.

« C'est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens. »



Indignation générale et silence pesant

La vidéo a été supprimée aussi vite qu’elle est apparue. Mais trop tard : l’indignation est virale. Plusieurs internautes parlent de « propos profondément déplacés », certains réclament même des sanctions.

Silence radio du côté du FC Nantes pour l’instant. Mais une chose est sûre : Waldemar Kita se retrouve au centre d’une tempête médiatique. Et cette fois, difficile pour le club nantais d’éluder l’affaire.