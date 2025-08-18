Mercato OM : L’appel du pied d’un buteur à Marseille

L’OM s’attend encore à des renforts d’ici la fin du mercato estival. Le club phocéen cherche notamment à faire signer un attaquant supplémentaire et Simon Banza semble bien attiré par l’idée d’un éventuel déménagement.

Mercato OM : Simon Banza, une piste à explorer pour Marseille ?

De retour à Braga après une parenthèse réussie en Turquie (22 buts avec Trabzonspor), Simon Banza (29 ans) confirme qu’il a toujours « envie de voir autre chose ». Prêté avec option d’achat, l’attaquant n’a pas été conservé par le club turc en raison d’un montant jugé excessif. Résultat : revoilà un buteur sur le marché, avec 45 buts sur les deux dernières saisons et un contrat jusqu’en 2027.

Interrogé par Top Mercato, le Congolais ne cache pas son impatience : « Ça va être une fin de mercato palpitante. Ça va rouler, je n’ai aucun doute. » Banza cherche un nouveau défi. Et sans le dire trop fort, il envoie un signal clair aux clubs ambitieux… dont l’OM.

“Bien sûr ! C’est Marseille !”

Le sujet brûlant ? Marseille. L’été dernier, son nom avait circulé sur la Canebière. « Moi, je n’ai pas discuté personnellement avec quelqu’un de là-bas », avoue-t-il, un brin fataliste. Mais si personne ne l’a appelé, il ne cache ni son admiration ni son envie potentielle : « Bien sûr que l’OM, ça m’aurait plu ! C’est un club de légende qu’il faut respecter. Il y a le PSG, il y a Marseille. Ça reste un sacré projet. »

Une déclaration qui tombe à pic, alors que Pablo Longoria cherche toujours un attaquant puissant et réaliste. Banza ne fait pas de détour : il apprécie Marseille, respecte le projet, et semble prêt à faire ses valises pour le Vélodrome.

L’OM va-t-il saisir l’opportunité ?

Pour l’instant, aucun contact direct. Mais les intentions sont plantées. L’Olympique de Marseille dispose enfin d’un attaquant qui, publiquement, déclare sa flamme au club. Et ce n’est pas rien. À 29 ans, Banza est en pleine maturité et affiche une régularité rare, ce qui pourrait séduire les dirigeants marseillais en quête d’efficacité.

« Le plus important, c’était qu’il y ait une communication claire », insiste-t-il. À bon entendeur. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Banza, le prochain numéro 9 à faire vibrer le Boulevard Michelet ?