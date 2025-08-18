Mercato PSG : Un renfort très important est annoncé !

Le PSG continue de se renforcer au cours de ce mercato d’été. Le club de la capitale vient de s’offrir un renfort défensif de poids avec l’arrivée d’Ilya Zabarnyi. À 22 ans, le géant ukrainien est attendu comme le nouvel homme fort de l’arrière-garde parisienne.

Mercato PSG : Ilya Zabarnyi, une signature XXL à 63 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain frappe un grand coup sur le marché estival en s’attachant les services d’Ilya Zabarnyi pour 63 M€ + 3 M€ de bonus. Cette signature, attendue depuis plusieurs semaines, a été officialisée le 12 août. Le joueur arrive de Bournemouth avec l’étiquette de futur patron défensif, capable, à terme, de succéder à Marquinhos.

À seulement 22 ans, Zabarnyi représente un investissement aussi audacieux que ambitieux, à l’image du projet parisien. « C’est un renfort très important », a souligné Luis Enrique, enthousiaste, lors de sa dernière conférence de presse. Le technicien espagnol voit déjà en lui une pièce maîtresse : « Il a beaucoup de qualités, c’est important pour nous d’avoir ce joueur ».

Luis Enrique met la barre très haut

Le coach du PSG ne fait pas de cadeau à ses défenseurs. Interrogé sur les exigences du poste, il explique : « Défenseur, c’est une position difficile pour un joueur. On leur demande beaucoup, comme à Marqui, Pacho, Beraldo, Lucas (Hernandez), etc. […] il y a des situations avec beaucoup d’espace dans leurs dos ».

Autrement dit, Zabarnyi va devoir se fondre rapidement dans un système exigeant, basé sur la maîtrise du ballon et les relances propres. Un défi majeur, mais l’Espagnol reste confiant : « Il a beaucoup de qualités ». À Paris, on le voit déjà comme un taulier en devenir, capable de stabiliser la défense sur le long terme.