Mercato Stade Rennais : Le SRFC vise un buteur à 24 M€

Avec le départ imminent de Kalimuendo, le Stade Rennais dispose d’un joli pactole, mais doit agir vite. Un jeune buteur danois de 20 ans, estimé à 24 millions d’euros, est désormais dans le viseur breton.

Mercato Stade Rennais : Kalimuendo sur le départ, le SRFC va encaisser gros

Le transfert d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest n’est plus qu’une question d’heures. Le SRFC va récupérer un joli chèque de 35 millions d’euros, de quoi respirer financièrement. Mais derrière ce soulagement comptable se cache une urgence sportive : Habib Beye doit dénicher un nouvel avant-centre de niveau européen.

Le marché des attaquants est particulièrement tendu, et les pistes fiables se font rares. Pourtant, une priorité semble émerger : un jeune prodige du Sporting Portugal, repéré par les recruteurs rennais avec beaucoup d’attention.

Conrad Harder, la pépite danoise ciblée à 24M€

Selon L’Équipe, le Stade Rennais fonce désormais sur Conrad Harder, buteur danois de 20 ans, valorisé à 24 millions d’euros. Arrivé l’été dernier à Lisbonne, le natif de Nordsjælland s’est immédiatement imposé, inscrivant 11 buts et participant au titre de champion du Portugal. Certains le comparent déjà à Viktor Gyökeres. Rien que ça.

Si Rennes s’aligne sur ce montant, Harder deviendrait la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club. Un investissement conséquent, mais assumé : il faut un numéro 9 fiable pour guider la jeune pépite Mohamed Kader Meïté (17 ans). Les discussions sont lancées, et en Bretagne, on espère boucler ce dossier avant la fin de l’été pour éviter un mercato dans l’urgence.