Alors que des rumeurs commençaient à enfler sur son avenir, Kylian Mbappé a profité des Trophées UNFP pour dévoiler son choix entre le PSG et le Real Madrid.

Désigné meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Ligue 1, Kylian Mbappé a profité de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir pour faire le point sur son avenir. Annoncé sur le départ par certains médias, qui prédisent une nouvelle offensive du Real Madrid pour préparer la succession de Karim Benzema, l’attaquant de 24 ans ne devrait pas activer l’année supplémentaire en option contenue dans son contrat signé en mai dernier et qui le lie au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Pour autant, le Champion du monde 2018 ne compte pas quitter les rangs du PSG lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Kylian Mbappé va « honorer » son contrat

Kylian Mbappé a mis fin au suspens concernant son avenir. Interrogé par le média espagnol El Chiringuito sur son rêve d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid, Mbappé a répondu avec un sourire : « je suis très content, je suis là, je profite. Je suis meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat, j'ai encore l'année prochaine. Je serai là et je serai très content. L’année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. Je vais honorer mon contrat. »

Si Lionel Messi et Neymar pourraient ne plus être là la saison prochaine, l’enfant de Bondy devrait encore évoluer sous le maillot rouge et bleu. Mais les rumeurs devraient revenir de plus belle dans quelques mois, dès le prochain mercato hivernal.