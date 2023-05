Annoncé sur le départ lors du prochain mercato estival, l’attaquant brésilien Neymar Jr a publiquement évoqué son avenir avec le PSG ce dimanche, à Monaco.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Neymar Jr pourrait faire ses valises et quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain estival. S’il se voyait aller jusqu’au bout de son engagement avec les Rouge et Bleu, l’ancien ailier du FC Barcelone serait désormais prêt à changer d’air après la manifestation des supporters devant son domicile pour lui demander de partir.

Le club de la capitale et l’entourage de la star brésilienne seraient même déjà en train de lui trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Selon plusieurs sources, Neymar pourrait atterrir en Premier League du côté de Manchester United ou encore Chelsea. Des négociations s’étaient d’ailleurs en cours avec ces deux clubs anglais et le PSG serait disposé à faciliter son départ en envisageant un prêt avec option d’achat. Au centre de diverses rumeurs, le milieu offensif de 31 ans a lui-même évoqué sa situation au PSG ce dimanche.

Mercato PSG : Neymar rit des questions sur son avenir

Au lendemain du nouveau titre de champion de France du Paris Saint-Germain, Neymar Jr s'est rendu à Monaco pour assister au Grand Prix de Formule 1. Sur place, le partenaire de Lionel Messi a été interrogé sur son avenir et un possible transfert à Manchester United ou à Chelsea. « Où allez vous ? Chelsea, Manchester United ? Je suis ici et après je rentre chez moi (rires) », a déclaré le numéro 10 des Rouge et Bleu au micro de UOL Esporte. Avec un salaire de 36 millions d’euros par an, Neymar pourrait également rester au PSG la saison prochaine.