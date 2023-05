Libre de tout engagement à partir de juin 2023, Yann M'Vila, ancien taulier de l’ASSE a fait un appel du pied au club de Ligue 2.

Mercato ASSE : Yann M'Vila vante son expérience du haut niveau

Parti de l’ASSE pour l’Olympiakos, il y a deux ans et demi, Yann M'Vila est en fin de contrat en Grèce. Le club d’Athènes ne va pas reconduire son bail et le milieu cherche un club où rebondir. L'ancien joueur du Stade Rennais, son club formateur, et de l'ASSE entre janvier 2018 et septembre 2020, n’écarte pas un retour en France. « Aujourd’hui, je veux un challenge, je suis animé par ça et je suis prêt à donner beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer pour vivre ça », a-t-il déclaré dans Goal.

L’ancien milieu défensif de l’AS Saint-Etienne propose ses services, mais pas que. Il vante son état d’esprit et son expérience du haut niveau. « Quand j’arrive dans un club je donne tout pour ce club. Je n’ai sûrement pas toujours été bon, mais je n’ai jamais triché. J’ai une certaine expérience et je peux aider pas mal de clubs. Je suis libre et je pense que ça peut m’ouvrir plus de portes », a indiqué Yann M'Vila.

Yann M'Vila : « Quand j’ai quitté Saint-Etienne, ils sont descendus »

Le joueur de 33 ans a ensuite envoyé un message fort à l’ASSE, mais également aux clubs qu'il a cotoyé à l’étranger. « Il faut regarder en profondeur ceux qui font le travail de l’ombre. Moi, je sais que je fais ce travail et c’est pour ça que les coachs me font jouer. C’est aussi pour ça que je sais que je suis important. Quand j’ai quitté Sunderland (Angleterre), ils sont descendus. Quand j’ai quitté l’AS Saint-Etienne, ils sont descendus. Quand j’ai quitté le Rubin Kazan (Russie), ils sont descendus. Je ne vois pas ça comme un hasard », a-t-il fait remarquer, avant d’insister sur son passage chez les Verts.

« Quand Claude Puel est arrivé et qu’il ne voulait plus des éléments avec un gros contrat, j’étais le joueur avec le plus de minutes de jouées. Pour dire que même quand on ne me veut pas, je sais être indispensable, mais les gens ne le voient pas. Je ne suis pas un leader qui va crier dans le vestiaire, mais je suis un leader technique. » Loïc Perrin et Laurent Batlles vont-ils prêter une oreille attentive à l'appel du pied de Yann M’Vila ? Rendez-vous lors du prochain mercato.