ASSE : Révélations de Yann M'Vila sur son passage à Saint-Etienne

04 mars 2023

Yann M’Vila a lâché des confidences sur son passage à l’ ASSE, sous les ordres de son mentor Jean-Louis Gasset, à qui il avait lié son destin dans le Forez.

Yann M’Vila a été recruté par l’ ASSE en janvier 2018, alors que le club ligérien était en pleine crise de résultats. L’AS Saint-Etienne était menacée de relégation en Ligue 2 à la mi-saison et avait promu Jean-Louis Gasset au poste d'entraineur principal. Il avait pris la place de Julien Sablé, avec pour mission de sauver les Verts.

La direction stéphanoise avait sorti le chéquier pour enrôler le milieu de terrain en grande difficulté au Rubin Kazan en Russie. Grâce à la présence de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’ ASSE, Yann M’Vila avait accepté de rejoindre les Verts, en baissant même son salaire.

Avec les autres renforts débarqués dans le Forez, notamment Neven Subotic, Mathieu Debuchy, l’international français (22 sélections) avait réussi à maintenir les Verts dans l’élite. L’ ASSE avait même fini à la 7e place, aux portes d’une qualification à l’Europe.

ASSE : M'Vila révèle avoir joué un match avec 2 déchirures, au nom de Gasset

Parti de Saint-Etienne en septembre 2020 à l’Olympiakos (en Grèce), Yann M’Vila est revenu sur son passage réussi sous le maillot vert et surtout la relation particulière qu’il entretient avec Jean-Louis Gasset. Il fait des révélations qui traduisent son engagement pour maintenir l’ ASSE en Ligue 1 et sa fidélité au technicien de 69 ans.

« Jean-Louis Gasset m’a appelé pour que je vienne relancer l’AS Saint-Etienne et j’ai accepté. Je lui dois deux magnifiques années en équipe de France (2010-2012) […]. Moi, je crois à quelqu’un qui me protège… », a indiqué le milieu défensif de 32 ans dans Libération, pour justifier son choix. Il ensuite lâché cette confidence inédite : « À l’ ASSE, j’ai joué un match avec deux déchirures à la même cuisse, parce que Gasset me l’avait demandé. »

Pour rappel, Yann M’Vila avait lié son destin à celui de l'ancien coach de l' ASSE, en déclarant en 2019 : « si Jean-Louis Gasset s'en va, je m'en vais. »