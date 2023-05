En soutien à Sergio Rico, hospitalisé depuis dimanche suite à un accident de cheval, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a pris une décision forte.

Après la femme de Sergio Rico très tôt ce mardi matin, l’hôpital universitaire Virgen Del Rocio de Séville, où est hospitalisé le gardien de but de 29 ans en soins intensifs, vient de publier un communiqué pour faire le point sur l’état de santé de la doublure de Gianluigi Donnarumma. Et selon le rapport médical, l’ancien portier du FC Séville se trouve toujours dans une situation délicate.

« Le patient est toujours admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío, après avoir subi une blessure à la tête. Il est pris en charge par des spécialistes de médecine intensive et continue sous sédation. Son état général est stable, dans la gravité. Il attend toujours l’évolution clinique dans les prochains jours », a indiqué l’établissement sanitaire. Quelques heures après ce point médical, le PSG a arrêté une importante décision en rapport avec la situation de son joueur.

Le dîner de gala de la Fondation PSG annulé par respect pour Sergio Rico

Alors que l’état de santé de Sergio Rico est toujours jugée inquiétant, le Paris Saint-Germain a annulé le dîner gala de sa fondation. Comme tous les ans, le club de la capitale française organise une soirée pour une levée de fond pour sa Fondation. Mais l’évènement n’aura pas lieu cette année 2023 en raison de la situation sanitaire de Sergio Rico.

« Le Paris Saint-Germain a informé ses partenaires et l’ensemble des invités de l’annulation du diner de gala de la Fondation et du Fonds de dotation prévu ce mardi 30 mai. Cette décision douloureuse, mais inévitable a été prise par Nasser Al-Khelaifi, Président du Paris Saint-Germain et de la Fondation en raison de l’état de santé préoccupant du gardien de but Sergio Rico », a écrit le PSG sur son site officiel.

Donnant les raisons de cette décision forte, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de la Fondation, a déclaré : « la situation actuelle requiert toute notre attention et nous contraint à renoncer à notre traditionnel gala. La grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame qui affecte Sergio Rico et ses proches. Au nom de toutes les équipes du Club, je veux les assurer de notre total soutien et de ma plus grande sympathie dans cette épreuve. »